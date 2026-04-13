Akademikere lancerer udspil: Bøder, uddannelse og bedre hjælp skal bekæmpe stress

Akademikerne præsenterer fem konkrete forslag for at nedbringe stress blandt danske lønmodtagere. Forslagene inkluderer bøder for dårligt psykisk arbejdsmiljø, obligatorisk lederuddannelse og en revision af systemet for håndtering af arbejdsskader.

Bøder for dårligt psykisk arbejdsmiljø og et bedre system til at håndtere sager om psykiske arbejdsskader er kernen i Akademikerne s udspil for at bekæmpe stress blandt danske lønmodtagere. De 28 medlemsorganisationer, der repræsenterer over en halv million medlemmer, fremlægger fem konkrete forslag, der skal nedbringe antallet af stressramte danskere med 20 procent inden 2035.

Ifølge formanden for Akademikerne, Tomas Kepler, er stress et massivt samfundsproblem, der kræver handling på højde med forsvar- og klimapolitik. De fem forslag omfatter obligatorisk uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til alle ledere, anerkendelse af stress som arbejdsskade, bøder for dårligt psykisk arbejdsmiljø, investeringer på 500 millioner kroner til opgør med forældede strukturer og yderligere 700 millioner kroner til et nationalt stresspartnerskab. Undersøgelser viser bekymrende tal. Næsten halvdelen af medlemmerne oplever stresssymptomer, og en femtedel er i den røde zone. Freelancere og løstansatte er særligt udsatte, men også fastansatte er ramt. Stigningen i antallet af stressramte er markant, og Akademikerne peger på, at arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser ikke prioriteres tilstrækkeligt. Kepler fremhæver, at bøder for dårligt psykisk arbejdsmiljø er for sjældne og for lave. Regler uden mærkbare konsekvenser virker ikke, og derfor kræves der en skærpelse. Udspillet kommer som reaktion på en stigende tendens. Andelen af stressramte er steget fra lidt over 14 procent i 2021 til næsten 19 procent i 2023. Arbejde eller en kombination af arbejde og privatliv er de primære årsager, hvilket understreger behovet for en forbedring af arbejdsmiljøet. Udover bøder ønsker Akademikerne en forbedring af håndteringen af arbejdsskader relateret til psykisk helbred. Antallet af anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme er steget, men anerkendelsen af disse er faldet markant. Akademikerne mener, at det er for svært at få anerkendt arbejdsskader på grund af behandlingen, som er identisk med fysiske skader. De foreslår at se mod Sverige for inspiration til bedre håndtering af sager om stress, angst og depression. Dette indebærer etablering af specialiserede psykosociale teams, der kan vurdere sager om psykiske erhvervssygdomme. Akademikerne håber, at forslagene vil inspirere det nye folketing og den kommende regering. Målet er at reducere arbejdsrelateret stress gennem nye adfærdsmønstre, en forbedret arbejdskultur og bedre rammer for stressforebyggelse. De vil sætte fokus på ledelsesansvar og behovet for en bredere forståelse af stressproblematikken. De ønsker at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, der kræver viden hos alle ledere og et samarbejde for at knække udviklingen





journalistendk / 🏆 18. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

