AI-system nedlukket hos PET efter TET-kontrol: Alvorlige sikkerhedsproblemer

I en ny kontrolrapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) konstateres det, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har nedlukket et AI-system på grund af alvorlige sikkerhedsproblemer. Rapporten afslører huller i PET's interne procedurer og risikostyring, hvilket fører til bekymring om myndighedens evne til at håndtere følsom data og teknologi. TET kræver forbedringer af PET's bæredygtighed og overholdelse af lovgivningen.

I Tilsynet med Efterretningstjeneste rne ( TET ) seneste kontrolrapport for Politiets Efterretningstjeneste ( PET ) fremgår det, at et AI-system blev nedlukket på grund af sikkerhedsproblemer. Det erannual contrôle viser, at PET har nedlukket et AI-system, fordi der var alvorlige sikkerhedsfejl.

Det er særligt alvorligt, når det drejer sig om en efterretningstjeneste, som burde have højeste sikkerhedsstandard. TET har i sin kontrol fundet flere huller i PET's procedurer og systemer, hvilket har ført til, at det pågældende AI-system er blevet stoppet helt. Dette viser en mangel på intern kontrol og risikostyring i PET, som har til formål at beskytte Danmark mod trusler.

Det er bekymringsvækkende, at en så central offentlig myndighed har svært ved at følge egne retningslinjer og lovgivning om databeskyttelse og sikkerhed. Rapporten understreger, at PET skal forbedre deres samlede bæredygtighed og drage omsorg for, at deres teknologiske systemer er i overensstemmelse med kravene. Dette indebærer også en gennemgående revurdering af, hvordan PET håndterer udviklingen og implementeringen af ny teknologi, således at sikkerheden altid prioriteres. Det er朴





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PET TET AI Sikkerhed Kontrolrapport Efterretningstjeneste

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