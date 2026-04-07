AI skulle lette arbejdet – men forskning peger på mere arbejde og udviskning af grænser

Ny forskning viser, at AI-værktøjer som ChatGPT kan føre til flere arbejdsopgaver og et mere intenst arbejdsliv, snarere end den forventede tidsbesparelse. Studier i Danmark og USA peger på en tendens, hvor medarbejdere bruger den sparede tid på at løse flere opgaver, hvilket udvisker grænserne mellem arbejde og fritid. Forskere advarer om behovet for en mere nuanceret tilgang til AI og en diskussion om, hvordan fordelene ved den øgede effektivitet skal fordeles.

Kunstig intelligens er blevet rost for at kunne effektivisere vores arbejdsdag, men nyere forskning tyder på en mindre rosenrød virkelighed. Brugen af AI-værktøjer som ChatGPT ser ud til at føre til, at vi påtager os flere opgaver og arbejder hårdere, snarere end at opleve en reduktion i arbejdsbyrden. Denne tendens er blevet observeret af forskere både i Danmark og USA, og rejser vigtige spørgsmål om, hvordan vi bedst kan navigere i et arbejdsliv præget af AI. Emilie Vestergaard, ph.d.

-studerende i økonomi ved Københavns Universitet, har sammen med kolleger undersøgt data fra over 25.000 danske respondenter fra forskellige erhverv, der bruger sprogmodeller som ChatGPT og Copilot. Resultaterne peger på, at selvom AI-værktøjerne kan hjælpe med at løse opgaver hurtigere, bruges den sparede tid ofte på at løse endnu flere opgaver. Dette omfatter også den tid, der bruges på at lære at bruge de nye redskaber effektivt. Over 80% af de adspurgte angiver, at de bruger deres sparede tid på nye arbejdsopgaver, hvilket tyder på, at AI ikke nødvendigvis fører til mindre arbejde, men snarere til en ændring i arbejdets karakter og omfang. Samtidig peger forskningen på, at mange medarbejdere føler sig mere udkørte ved slutningen af dagen, selvom de oplever at være mere produktive i løbet af dagen. \I USA bekræftes disse tendenser af forskere fra UC Berkeley Haas, der har observeret ansatte i en techvirksomhed. Deres foreløbige resultater viser, at medarbejderne tager flere opgaver på sig, arbejder i pauser og uden for arbejdstiden, for eksempel i frokostpauser, under møder og om aftenen. Denne adfærd kan føre til et mere intenst arbejdsliv, hvor grænserne mellem arbejde og fritid udviskes. Jens Ulrik Hansen, lektor ved Roskilde Universitet, fremhæver også behovet for at diskutere, hvordan vi bruger AI-værktøjerne på en god måde. Han påpeger, at AI forandrer vores arbejdsliv så meget, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan vi sikrer en fair fordeling af fordelene ved den øgede effektivitet, som AI skaber. Skal fordelene komme arbejderne til gode eller ejerne af virksomhederne? Der er altså en reel bekymring for, at AI's indtog på arbejdsmarkedet kan føre til en øget arbejdsbyrde og et mere stressfyldt arbejdsliv, i stedet for den forventede frigørelse af tid og ressourcer. \Historikeren Louise Karlskov Skyggebjerg fra Copenhagen Business School pointerer, at debatten om teknologiens indflydelse på arbejdsmarkedet ofte er præget af ekstreme holdninger. Nogle ser AI som en teknologi, der vil lette vores arbejde og frigøre os fra gentagne opgaver, mens andre frygter massefyringer og øget stress. Karlskov Skyggebjerg anbefaler en mere nuanceret tilgang og fremhæver historiske eksempler, hvor nye teknologier både har skabt nye job og gjort andre forældede. Hun peger på, at det er vigtigt at huske, at selvom nogle jobfunktioner kan blive overflødige, åbner teknologien ofte op for nye muligheder. Dette er en vigtig påmindelse i en tid, hvor AI hurtigt udvikler sig og integreres i mange aspekter af vores arbejdsliv. Samtidig er det vigtigt at erkende de potentielle udfordringer, som AI medfører, herunder risikoen for øget arbejdsbyrde og en mere intens arbejdsdag. Det kræver en aktiv indsats at sikre, at AI bruges på en måde, der gavner både arbejdstagere og virksomheder og bidrager til en bæredygtig udvikling af arbejdslivet





