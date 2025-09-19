AI revolutionerer kodeudvikling: Eksperter frygter et internet fyldt med junk

AI stormer ind i kodeverdenen, men frygten for dårlig kode og et internet fyldt med dårligt indhold vokser.

Den kendte komiker og hobbyudvikler Joel Hyrland spår en snarlig revolution inden for kodeudvikling, hvor AI-agenter vil overtage størstedelen af det basale arbejde. Hyrland, der har mange års erfaring med at bygge hjemmesider, er begejstret for potentialet i AI's evne til at generere avancerede hjemmesider uden traditionel kodning. Han fremhæver, at udviklere nu kan skabe komplekse digitale platforme med minimal teknisk viden, hvilket han ser som en enorm fordel.

Men, trods begejstringen, udtrykker flere eksperter bekymring over den mulige konsekvens af en sådan udvikling: en flodbølge af dårligt designede og potentielt usikre hjemmesider. Bekymringen bunder i risikoen for sikkerhedshuller, juridiske problemer og et internet oversvømmet med indhold af lav kvalitet. Denne bekymring deles af mange i IT-branchen, der frygter, at den lette adgang til AI-drevet kodning vil føre til et fald i kvalitetsstandarden og en forøgelse af sikkerhedsrisici.\Den bekymring er ikke ubegrundet. AI's træning i store mængder af eksisterende kode, ofte af varierende kvalitet, giver grund til bekymring. Problemet forstærkes af, at mange udviklere med begrænset erfaring bruger AI som en erstatning for deres egen forståelse af kodning. Dette kan føre til fejlagtig kode, sikkerhedssårbarheder og en manglende evne til at vedligeholde og fejlfinde systemer i fremtiden. Analogien til gør-det-selv-bølgen inden for byggeri og håndværk er oplagt, hvor manglende ekspertise ofte førte til dyre fejl. Netop som håndværkere tjente på at reparere fejl, der er begået af amatører, kan der opstå en situation, hvor professionelle programmører bliver tvunget til at rette op på problemer, der opstår som følge af AI-genereret kode. De næste årtier kan således blive brugt på at rydde op efter denne udvikling.\Fremtiden kan bringe en situation, hvor internettet drukner i AI-genereret indhold af tvivlsom kvalitet. Denne udvikling kan resultere i et internet, der bliver mindre pålideligt og mere præget af informationforurening. Autenticitet og tillid til kvalitet bliver de mest værdifulde valutaer. På samme måde, som internettet har udviklet sig fra et seriøst forum til et sted, hvor reklamer og sociale medier dominerer, kan vi stå over for en ny fase, hvor AI-genereret indhold oversvømmer nettet. Denne udvikling understreger behovet for fortsat at fokusere på kvalitet, sikkerhed og den grundlæggende forståelse af kodning. De kommende år vil sandsynligvis kræve en stor indsats for at rydde op efter denne udvikling, på samme måde, som man har brugt årtier på at rydde op efter dotcom-boblen





version2dk / 🏆 12. in DK

