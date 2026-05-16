En dybdegående analyse af hvordan kunstig intelligens nu driver langtrækkende missilangreb i Ukraine og transformerer moderne krigsførelse globalt.

Det er et syn, der markerer et vendepunkt i den moderne krigsførelse: En massiv sky af røg stiger op fra jorden, mens et ukrainsk krydsermissil af typen Flamingo accelererer mod himlen.

Kort efter følger fem andre i en synkroniseret affyring, hvor motorernes øredøvende larm nærmest flænser selve luften. Disse optagelser, delt af præsident Volodymyr Zelenskyj på sociale medier, er ikke blot dokumentation af et angreb, men et symbol på national stolthed og teknologisk fremskridt. Ukraine har i årevis anmodet om langtrækkende kapaciteter fra USA og deres allierede for at kunne ramme kritiske strategiske mål dybt inde på russisk territorium, herunder olieinstallationer og våbenfabrikker, der holder krigsmaskinen kørende.

Det mest bemærkelsesværdige ved disse angreb er dog ikke blot rækkevidden, som i dette tilfælde oversteg 1.500 kilometer, men den teknologiske hjerne bag operationen. Hvor satellitbaserede styringssystemer tidligere var forbeholdt verdens absolutte supermagter, er teknologien nu blevet demokratiseret. Det nuværende angreb blev understøttet af avancerede systemer for kunstig intelligens (AI), som blev anvendt til alt fra måludpegning og kompleks dataanalyse til den overordnede strategiske planlægning. Dette markerer et paradigmeskifte i måden, krige udkæmpes på.

AI bruges nu i vidt omfang til at identificere potentielle mål og koordinere angreb på tværs af forskellige våbenplatforme, der kan kommunikere indbyrdes uden behov for konstant menneskelig overvågning. Samtidig fungerer AI som et defensivt skjold, der kan analysere enorme datamængder i realtid for at genkende fjendens angrebsmønstre, våbentyper og tidsmæssige tendenser. Denne udvikling drives frem af en massiv dataindsamling direkte fra frontlinjen. Hver eneste måned genererer ukrainske fastvingede droner over 50.000 videosekvenser, som bliver brugt som træningsmateriale til AI-modeller.

Videoerne dokumenterer alt fra russiske kampvogne og pansrede køretøjer til individuelle soldater og skyttegrave. Formålet er klart og skræmmende: At skabe droner, der selvstændigt kan identificere et mål og eksekvere et angreb uden at et menneske behøver at træffe den endelige beslutning om at dræbe. I mere komplekse scenarier kan en operatør blot udpege et område, hvorefter en sværm af AI-styrede droner sender sig selv af sted.

Disse droner flyver i forskellige højder og angriber fra flere sider simultant, mens de kommunikerer indbyrdes for at finde den mest effektive måde at nedkæmpe målet på. Hvis nogle af dronerne bliver skudt ned, fortsætter resten af sværmen ufortrødent. Dette er et kig ind i fremtidens autonome krigsførelse, og det er grunden til, at det danske forsvar og andre NATO-lande følger udviklingen tæt for at lære af disse teknologiske kvantespring.

Men den teknologiske acceleration bringer også dybe etiske dilemmaer og risici med sig. At overlade beslutninger om liv og død til et computerprogram er forbundet med en indlysende fare for fejl og miscalculeringer. Vi ser allerede eksempler på dette i Gaza-krigen, hvor Israel angiveligt har benyttet AI-modeller som Lavender og The Gospel til at udvælge mål. Dette har rejst kritiske spørgsmål om, hvorvidt et program overhovedet kan skelne mellem en militant i civilt tøj og en uskyldig civilborger.

De enorme civile tabstal i Gaza, hvor titusindvis af palæstinensere er blevet dræbt, understreger risikoen ved at stole blindt på algoritmer. Problemet er, at AI kan generere potentielle mål med en hastighed, som intet menneske kan følge med til. Når systemerne spytter mål ud i lynets fart, forsvinder muligheden for at foretage en grundig manuel kontrol af hvert enkelt punkt, hvilket øger risikoen for fatale fejlslutninger.

Et skræmmende eksempel på denne dynamik ses i en beskrivelse af et amerikansk luftangreb i Iran den 28. februar 2026, hvor en skole i det sydlige Iran blev ramt. Angrebet, der dræbte mindst 165 personer, herunder mange børn, skete som følge af brugen af Maven Smart System fra Palantir integreret med Anthropics AI-model, Claude.

Systemet havde i løbet af det første døgn identificeret omkring 1.000 mål baseret på historiske data og sensorer, men hastigheden i processen betød, at tragiske fejl blev overset. Dette illustrerer den mørke side af den AI-revolution, der nu transformerer slagmarkerne verden over





