AI-model udviklet for at forudsige effektivitet af biologiske lægemidler

Christoffer Norn fra Skape Bio har skabt en AI-model, der kan forudsige, hvordan et lægemiddel skal se ud for at ramme plet. Målet er at erstatte traditionelle tabletter med mere præcise biologiske lægemidler, der mindsker bivirkninger og forbedre patientoverholdelse.

Nogle sygdomme er svære at holde nede med piller. Christoffer Norn har i sit firma Skape Bio udviklet en AI-model, der kan forudsige, hvordan et lægemiddel skal se ud for at ramme plet.

Chris Norn fra Skape Bio håber at kunne erstatte alskens tabletter med biologiske lægemidler, der er mere præcise og holder længere i kroppen. Illustration: Skape Bio. Ikke alle piller virker lige godt, og nogle giver bivirkninger, ligesom man ofte skal huske at tage dem hver dag. Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt indhold på Ingeniøren, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

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AI Lægemidler Biologisk Præcision Bivirkninger

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