AI-fyringer og fremtiden for it: Er vi vidne til en ny dot-com boble?

Oracle fyrer tusindvis af ansatte og kobler det til investeringer i AI. Er vi vidne til en ny boble, hvor AI-gevinsterne overvurderes, og mange projekter ender med at gå i stå? Ekspert Martin J. Ernst giver sit bud på udviklingen.

Det er blevet rapporteret i danske medier, herunder Børsen, at Oracle har gennemført en massiv fyringsrunde, der rammer op mod 30.000 ansatte. Flere amerikanske medier forbinder disse fyringer med virksomhedens betydelige investeringer i kunstig intelligens (AI). Argumentet er, at AI skal øge produktiviteten og dermed reducere behovet for medarbejdere. Denne tendens ses ikke kun hos Oracle , men breder sig også i markedet.

Business Insider har beskrevet, hvordan virksomheder som Meta, Amazon, Pinterest, Block og Nike er i færd med at trimme deres organisationer med henvisning til forventede AI-gevinster. Vi ser begyndelsen på noget lignende i Danmark. Det er ikke blot en fornemmelse. Ifølge Gartner fremgår gevinsterne ved AI ofte ikke af de finansielle rapporter, da organisationer har tendens til at fokusere snævert på kortsigtede omkostningsreduktioner frem for de langsigtede gevinster, samt en manglende kobling mellem AI-anvendelsescases og medarbejdernes kompetencer. Resultatet er, at mange AI-projekter går i stå. En væsentlig del af problemet er, at AI ofte ikke bliver implementeret, men snarere distribueret. Værktøjer som Copilot, ChatGPT og lignende bliver rullet ud i organisationer uden en klar plan for, hvordan værdien skal opstå. Denne tilgang resulterer sjældent i de forventede resultater. Spørgsmålet er måske ikke, hvor AI-gevinsterne bliver af, men snarere hvordan de kan realiseres effektivt. Digitaliseringen raser fremad, og it-folkene er med til at forme fremtidens Danmark. Derfor er det mere relevant end nogensinde at have et kvalificeret bud på, hvordan it bedst kan bidrage til udviklingen af det danske samfund og erhvervsliv. Samtidig er der et akut behov for kritisk granskning af it-beslutninger for at undgå fejl. Det er vigtigt at have fokus på at skære pointerne skarpt op, selvom det kan minde om noget, man ser i AI-genereret tekst. Mange budskaber drukner i nuancer, og derfor kan det være nødvendigt at præsentere tingene mere sort/hvidt for at skabe klarhed. I praksis er der en tendens til, at mange virksomheder ikke formår at udnytte AI's fulde potentiale. Dette skyldes ofte en manglende forståelse for, hvordan AI skal integreres i forretningsprocesser og en overdreven tro på, at værktøjerne i sig selv vil skabe værdi. Det er vigtigt at huske, at AI er et værktøj, og dets succes afhænger af den måde, det implementeres og bruges på. Det er ikke bare et spørgsmål om at rulle værktøjerne ud, men om at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og at der er en klar plan for, hvordan AI kan bruges til at løse konkrete forretningsmæssige udfordringer. I forbindelse med Oracle-fyringerne er koblingen til investeringer i AI korrekt, men ikke nødvendigvis fordi AI automatisk reducerer behovet for ansatte. En anden vigtig faktor er, at Oracle er dybt forgældet og har forpligtet sig til at bygge et urealistisk antal gigantiske datacentre, som allerede er forældede og ikke efterspørges. Denne økonomiske situation kan have en væsentlig indflydelse på beslutningen om at reducere medarbejderstaben





