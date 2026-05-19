AI-chatbotter giver vildledende svar om sundhed

AI-chatbotter kan ofte give vildledende svar om sygdom og sundhed. En undersøgelse har fundet, at svarene er direkte misvisende eller potentielt skadelige, og svarene er ofte uklare, ufuldstændige eller udokumenterede.

Det er populært at spørge AI-chatbotter til råds om sygdom og sundhed. Men svarene er ofte vildledende. Har du prøvet at spørge ChatGPT, hvorfor du har ondt i maven?

Om dine symptomer tyder på angst eller måske ligefrem kræft? Det er hurtigere og nemmere end at gå til lægen, men næste gang bør du nok overveje det. Det dækker over svar, der er direkte misvisende eller potentielt skadelige, og svar, der er uklare, ufuldstændige eller udokumenterede.

"Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det værre, end jeg havde frygtet," lyder det fra Tor Juul Groth, der er ekspert i digital sundhed på Center for Digital Psykiatri. Ingen af de undersøgte chatbotter var i stand til at forsyne deres svar med korrekte henvisninger til kilder





