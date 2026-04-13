AI-billeder fjernet: Josepha Kuitse Kunak Thomsen lettet, men bekymret for fremtiden

Josepha Kuitse Kunak Thomsen er lettet over, at AI-genererede billeder, der lignede hende, er blevet fjernet fra en hjemmeside. Hun udtrykker dog bekymring for, om hendes udseende vil blive misbrugt igen. Ejer af hjemmesiden fastholder, at brugen af AI-billeder ikke er ulovlig.

Det gik hurtigt fra indslaget om Josepha Kuitse Kunak Thomsen blev vist, til de omstridte billeder var forsvundet. Josepha udtrykker stor lettelse over at billederne, der angiveligt brugte hendes udseende, er blevet fjernet fra hjemmesiden www.niviandaja.com, der markedsførte striktrøjer. Brugen af AI-genererede billeder, som ifølge Josepha lignede hende selv til forveksling, havde skabt en ubehagelig situation.

Ejeren af virksomheden havde lovet at fjerne billederne senest den 12. april, men de var allerede væk den 8. april, samme dag som indslaget i TV MIDTVEST blev sendt. Josepha fortæller, at hun opdagede brugen af billederne umiddelbart efter indslaget. Hun sendte et link til en ven, og da vennen klikkede på det, var hjemmesiden helt sort, hvilket bekræftede, at billederne var blevet fjernet.

Samme dag, den 8. april, lykkedes det Josepha at få kontakt til ejeren af hjemmesiden, Jamal Ranj Hameed Rasul. Rasul udtalte, at det ikke er ulovligt at generere AI-billeder og at han ikke havde været i direkte kontakt med Josepha omkring sagen. Han tilføjede, at Josepha var velkommen til at kontakte ham, hvis hun følte sig krænket.

Josepha havde tidligere udtrykt sin følelse af krænkelse og magtesløshed overfor situationen. Hun havde været opmærksom på billederne siden februar, men følte sig ude af stand til at handle, fordi hun var usikker på reglerne. Hun havde beskrevet situationen som ulækker og underlig, og følte sig krænket over den måde, hendes udseende var blevet brugt på





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye billeder viser Trumps gigantprojekt: Kritikken vælter nedNye billeder viser kæmpe monument i Washington, der skal rage op over Arlington og Lincoln Memorial

Read more »

Børn og AI: Flere bruger AI, men færre taler om mulighederneEn ny undersøgelse viser, at 73% af børn mellem 9 og 14 år bruger AI, men mange mangler dialog om mulighederne med deres forældre. DR lancerer initiativ for at styrke børns teknologiforståelse.

Read more »

Josepha kæmper mod AI-misbrug: Hendes ansigt blev brugt til at sælge grønlandsk tøjJosepha Kûitse Kunak Thomsen er blevet ufrivilligt frontfigur for en webshop, der sælger grønlandsk inspireret tøj. Hun mener, at hendes ansigt er blevet brugt i AI-genererede billeder, og nu kæmper hun for at få fjernet billederne og beskytte sit eget brand. B.T. har undersøgt sagen og konfronteret virksomhedens ejer.

Read more »

Supermodel i chok: Delte glædelig nyhed, men opslaget blev fjernetHvad der skulle have været en glædelig graviditetsannoncering – blev i stedet angiveligt fjernet af Instagram. Nu reagerer kendis på hændelsen.

Read more »

Dyrby søger redaktører til AI-medie, men afviser ikke en mere automatiseret fremtidProjekt Y, Danmarks nye AI-drevne medie med Michael Dyrby i spidsen søger for øjeblikket ”et antal ” levende redaktører af kød og blod, som kan udvikle mediet.”Jeg søger redaktører, der har erfaring med at redigere, kvalitetssikre og bedømme nyhedsstrømmen og den måde, vi gerne vil udkomme på.

Read more »