Gymnastikforeningen fra Aarhus kan løfte mesterskabspokalen og sejre 6-2 over Viborg. Sundhedsetræner Jacobus Poulsen og den tidligere landsholdstræner Jacob Poulsen er sportsdirektør og træner bag holdets succes. gymnastikforeningerne har den dyreste nye hjemmebane i Kongelunden, klar til 2027.

Fra Galehus til guldrus – AGF kan løfte mesterskabspokalen, og nu skal der skråles ' Malaga ' natten lang, festes til den lyse morgen og drømmes om Champions League efter en sejr på 6-2 over Viborg.

Andre kan skyde en hvii' pil efter den fest, som Aarhus får. De har Helmig, de har Kongen – de har det hele! Sjoldstrups svar på Lamine Yamal hedder Frederik Emmery, og der går simpelthen et sug gennem hele stadion, lige så snart han får bolden. Og så er han kun 19 år.

Han burde være udskiftet og ført væk i første halvleg, så storklubberne holderfingrene fra ham i dette transfervindue. Han har været så god hele sæsonen, men backen blev simpelthen kørt rundt og taget ud som første mand. Han må græde sig over kampens resultat, men også at det nu er Brøndby, der skal i Europa Playoff mod FCK i stedet for Viborg. Voksne mænd og kvinder kunne ikke holde tårerne tilbage, da mesterskabet kom hjem til Aarhus.

Gymnastikforeningen gik op mod giganterne from FC København, FC Midtjylland og Brøndby med amerikanske millioner i ryggen, men de bedre-hvii'e-ste, at penge ikke er alt, hvis man kan slå ned som et lyn.galehuset til en guldgrube , den Brøndby-fyrede sportsdirektør Carsten V. Jensen har tegnet de store linjer, og den tidligere landsholdshelt Jakob Poulsen har holdt den roligste hånd på træner-roret, mens Smilets By er gået amok. Alt sammen mens holdet er husvild og stadig ikke har en lejekontrakt på det milliarddyre nye stadion i Kongelunden, der skal stå klar i foråret 2027...

Billederne fra Vejlby, Tivoli Friheden og midtbyen bliver vi aldrig trætte af. Kongen overraskede alt og alle og dukkede op på Superligaens ringeste stadion, og jubelbrølet var enormt, da AGF-majestæten blev vist på storskærmen. Så dukkede Kongen af Aarhus, Thomas Helmig, også op og spillede sit ultimative AGF-hit ‘Malaga’ kort før kickoff. Helmig kom, så og sejrede i Vejlby.

Verdens bedste klubturnering kalder på de danske mestre, og de kan allerede nu sætte et fedt kryds i kalenderen 17. juli, når der trækkes lod til kvalifikationen, der starter i anden runde. Inden da skal AGFerne dog en tur på Tangkrogen, ned i Busgaden og måske endda i åen for fejre et af de vildeste mesterskaber i Superligaens historie





