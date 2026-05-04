AGF tilbage på Superligaens førsteplads efter FCMs pointtab

FC Midtjylland snublede mandag aften mod Viborg FF, hvilket giver AGF muligheden for at sikre sig mesterskabet. Kampen endte 3-3 efter en vild og underholdende affære.

Med kun to spillerunder tilbage i Superliga en har AGF genvundet førstepladsen i tabellen. Mandag aften oplevede FC Midtjylland en skuffende uafgjort kamp mod Viborg FF, der endte 3-3 i et intenst lokalopgør på MCH Arena.

Kampen var præget af en underholdende første halvleg med hele fire mål, men efter pausen faldt tempoet en smule. Dog var roen kortvarig. Ti minutter før tid så det ud til, at Martin Erlic havde sikret sejren til FCM, men det skulle ikke blive tilfældet. I kampens allersidste minut begik FCMs målmand, Elias Olafsson, en kostbar fejl, da han gav en returbold til Viborgs Dorian Hanza, som straks udnyttede chancen.

Med to spillerunder tilbage har AGF nu initiativet i mesterskabskampen, idet de fører med to point foran FCM på andenpladsen. Uafgjort resultatet hjalp også Viborg i deres jagt på bronze, da de nu kun er to point efter FC Nordsjælland på tredjepladsen. AGFs sene sejr søndag havde lagt et pres på FCM, men midtjyderne virkede til at håndtere det godt i starten af kampen mod Viborg.

Efter blot et kvarter lykkedes det FCM at score, men målet blev annulleret på grund af offside mod Philip Billing. Viborg kom bedre ind i kampen efterfølgende, og i det 33. minut åbnede Asker Beck scoringen for gæsterne med en flot afslutning. Viborg-midtbanespilleren opsnappede en dårlig aflevering fra Ousmane Diao og løb selv ind i FCMs felt, hvor han køligt placerede bolden i nettet. FCM svarede dog hurtigt igen med et flot mål af Dario Osorio få minutter senere.

Chileneren snød flere Viborg-spillere i højresiden og scorede med en præcis indersideafslutning ved den fjerne stolpe. Fem minutter før pausen troede værterne, at de havde taget føringen, men endnu en scoring blev annulleret af VAR, da Denil Castillo snittede bolden med hånden lige inden han sparkede den i mål. Den første halvlegs underholdning var langt fra slut.

I den ordinære tids sidste minut gav FCM-keeper Elias Olafsson en dårlig retur, som Asker Beck var hurtig til at udnytte og scorede sit andet mål i kampen. Der blev lagt fem minutter til den første halvleg, og det var nok tid til, at FCM svarede igen. Pedro Bravo sparkede fra kanten af feltet, og bolden blev afrettet af Daniel Anyembe, inden den gik i nettet. Pausen virkede til at dæmpe intensiteten hos begge hold.

Man kunne forvente, at FCM, der kæmper om mesterskabet, ville tage et strammere greb om kampen, men de havde svært ved at få kontrol. Derfor var det en dødbold, der skulle til for at sende værterne på sejrskurs. Ti minutter før tid forlængede Ousmane Diao et hjørnespark til Martin Erlic, som headede FCM i front. Men ligesom de tidligere føringer i kampen, holdt denne heller ikke længe.

Indskiftede Adam Kleis-Kristoffersen startede en omstilling for Viborg, og hans langskudsforsøg blev kun halvklaret af Olafsson, hvilket potentielt kan vise sig at blive en dyr fejl for FCM. Kampen var en sand rutsjebane af følelser for begge hold og tilskuere, og resultatet har betydelige konsekvenser for mesterskabskampen og kampen om bronze i Superligaen. AGF har nu et godt udgangspunkt, men FCM vil uden tvivl kæmpe til det sidste for at generobre førstepladsen.

Viborgs uafgjorte resultat giver dem også håb i jagten på bronze, og de vil forsøge at udnytte deres momentum i de sidste to spillerunder. Det er tydeligt, at Superligaen er mere spændende end nogensinde før, og de sidste to spillerunder vil afgøre, hvem der løfter mesterskabspokalen og hvem der sikrer sig en plads i top tre





