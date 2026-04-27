AGF-direktør ærgerlig over racistiske tilråb i intens topkamp mod FC Midtjylland

AGF-direktør Jacob Nielsen udtrykker stor ærgrelse over anklager om racistiske tilråb under søndagens topkamp mod FC Midtjylland, der blev set af 11.335 tilskuere på Ceres Park Vejlby. Kampen endte 0-0, men stemningen blev overskygget af racismeanklager, som klubben nu undersøger. FC Midtjyllands spillere Aral Simsir og Kevin Mbabu blev udsat for tilråbene, og AGF har indledt et omfattende arbejde for at identificere de skyldige. Nielsen lover passende straf til dem, der står bag, og understreger, at racisme ikke har plads i fodbolden. Kampen var den anden direkte duel mellem de to Superliga-tophold på syv dage og var præget af intensitet og hårde dueller.

Søndag aften blev der sat en ny stadionrekord på Ceres Park Vejlby, da 11.335 tilskuere mødte op til en intens topkamp mellem AGF og FC Midtjylland, der endte 0-0.

Kampen var præget af høj intensitet og en elektrisk stemning, men desværre blev den overskygget af anklager om racistiske tilråb fra lægterne. AGF-direktør Jacob Nielsen udtrykte stor ærgrelse over, at en ellers fantastisk fodboldoplevelse skulle blive ødelagt af sådanne handlinger. Jeg er smadderærgerlig over, at så fantastisk en kulisse skal ødelægges af nogle idioter. Vi skal bare have fundet dem.

Vi tager selvfølgelig skarp afstand fra det, for det hører ingen steder hjemme – heller ikke til fodbold. Så vi er i gang med at undersøge det, sagde han til TV 2 Sport. Det var i anden halvleg, at stadionspeakeren meddelte, at flere FC Midtjylland-spillere, herunder Aral Simsir, var blevet udsat for racistiske tilråb. Simsir har siden talt med AGF-folkene for at hjælpe med at identificere de skyldige.

Jacob Nielsen har også personligt undskyldt over for Simsir, og klubben er nu i gang med et omfattende arbejde for at finde de ansvarlige. Der er ingen, der har hørt noget. Så det, vi gør nu, er at tage fat i tilskuerne på de afsnit, Simsir har udpeget, og så tager vi direkte kontakt til dem. Det er en helt, helt forkert adfærd, uanset om det er til fodbold eller ej.

Det skal stoppes i 2026, og det vil vi gøre alt for, understreger Nielsen, der også lover passende karantæne og straf til de skyldige. I FC Midtjyllands lejr bekræftede Philip Billing, at det ikke kun var Simsir, der blev udsat for racisme, men også Kevin Mbabu. Ifølge Billing er det desværre ikke første gang, det sker i Aarhus. Det er ærgerligt, og det hører ingen steder hjemme.

Men jeg tror desværre, det er en ting, der altid vil være der. Som sagt havde vi det også sidst, vi var her. Det er ærgerligt, at det skal ødelægge sådan en god kulisse, sagde han til TV 2 Sport. AGF's Felix Beijmo hørte ikke selv tilråbene, men han er også dybt bekymret over situationen.

AGF er og vil altid være en inkluderende fodboldklub, og jeg håber, at både os spillere og alle fans har samme holdning. Racisme har ingen plads i fodbold, sagde Beijmo. Kampen mellem de to Superliga-tophold var den anden direkte duel på syv dage og var præget af mange hårde dueller og intensitet.

Der blev ikke scoret mål, og dermed forbliver FC Midtjylland på førstepladsen i Superligaen, da de har en målscore, der er 14 mål bedre end AGF inden de sidste tre spillerunder





