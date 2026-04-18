Aftenens nyheder: Regnfuld eftermiddag, fortsat brandslukning af el-bus og fund af sjælden edderkop

En opsummering af dagens vigtigste nyheder, der inkluderer vejrudsigten for eftermiddagen og natten, de fortsatte udfordringer med brandslukning af en el-bus, observationer af en sjælden edderkop, samt nyheder om lokal tandpleje, sport, bæredygtighedsinitiativer og politiaktioner.

Dagen starter tørt, men om eftermiddagen kan der forekomme regn eller byger. Trods den potentielle nedbør og skyer, vil temperaturen stadig nå mellem 10 og 15 grader, dog en anelse køligere ved kysterne. En let til jævn vind vil blæse fra sydøst og syd, drejende mod sydvest og vest om eftermiddagen. Aftenen og natten forventes at være mest tør og skyet med risiko for tåge, og temperaturen vil falde til mellem fem og syv grader.

Ilden i el-bussen blussede op igen i løbet af dagen, og batteriet viste ingen tegn på at falme. Lørdag morgen fortalte viceberedskabsdirektør Anders Dahl Jensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen, at bussen havde voldt problemer natten igennem. Han forklarede, at batteriet fra klokken 22 aftenen før til klokken 6 om morgenen havde givet fra sig fire gange, hvor der udviklede sig brændbar gas. Dette nødvendiggjorde fortsat nedkøling af batteriet, og beredskabet var derfor fortsat til stede ved den udbrændte bus. På grund af den uforudsigelige natur af el-batterier, var det usikkert, hvornår brandfolkene kunne afslutte deres arbejde.

Der er observeret en sjælden edderkop, Mariehøneedderkoppen, der kendes på sin knaldrøde bagkrop, sorte pletter og zebrastribede ben. Kommunen efterlyser billeder eller observationer af den, især i april og maj, når hannerne søger mage. Kompedal Plantage ved Thorning er foreslået som et potentielt sted at finde edderkoppen.

På Snejbjerg Skole i Herning er der et stigende pres på voksentandplejen.

Skanlux-koncernen er ny hovedpartner i Viborg FF. Jakob Nautrup, ejer af koncernen, understreger vigtigheden af fælles værdier, men er usikker på den økonomiske gevinst ved partnerskabet.

I ishockeykampen førte Blue Fox anført af Morten Poulsen tidligt i første periode, men gæsterne udlignede i anden. Med blot et minut og 18 sekunder tilbage af tredje periode scorede Patrick Bjorkstrand kampens afgørende mål til 2-1. Morten Poulsen cementerede sejren med sit andet mål, og Herning fører nu finaleserien 1-0 i en bedst-af-syv serie. Næste kamp spilles i Herlev på søndag.

Thy-modellen, der fokuserer på gennemsigtige og demokratiske processer samt tidlig borgerinddragelse, har skabt balance mellem grøn energi, naturhensyn og lokal udvikling med borgernes accept. Borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) modtog en pris for denne tilgang, som beskrives som et forsøg på at skabe balance mellem baglands-Danmark og de store byer.

Miriam Søndergaard rejste til Kina for at sikre kvaliteten af en ny teltbestilling efter tidligere problemer. Den nye levering, der ankom for et års tid siden, har fungeret problemfrit, hvilket har gjort hende glad for at give leverandøren en ny chance.

Midt- og Vestjyllands Politi afblæste fredag aften varslet om giftig røg fra den brændende el-bus. Der er ikke længere røgudvikling, og borgere kan færdes frit i området.

En patrulje stoppede torsdag aften fire unge mænd i Holstebro. En af mændene blev sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen for at have en skruetrækker på sig uden anerkendelsesværdig grund. En 19-årig mand fra bilen blev ligeledes sigtet for at være i besiddelse af et knojern





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stor nyhed fra Grønland: Nu giver de dem lovI dag er planerne officielt blevet godkendt på Grønland.

Read more »

Rørt politiker tilbage efter sygemeldingFolketingsmedlem Mai Mercado (K) er tilbage på Christiansborg efter en sygemelding på grund af brystkræft

Read more »

Eks-folketingsmedlem langer ud efter Socialdemokratiets skjulte valgkampstøtteMaria Durhuus, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, kritiserer partiets valgkamp for at have benyttet sig af hemmelig økonomisk støtte til udvalgte kandidater, hvilket ifølge hende undergraver demokratiets principper om åbenhed og lige vilkår.

Read more »

Politisk kommentator beklager udtalelse om sygemeldt Troels LundKommentator fra DR-podcast undskylder over for V-formand efter udtalelse om svaghed efter øjensygdom.

Read more »

Efter årets hidtil varmeste dag: Op til 17 grader i weekendenTorsdag blev året hidtil varmeste dag, og forårsvarmen bliver hængende et par dage endnu.

Read more »

Kasper Hvidt stopper på TV 2: 'Det er helt udramatisk'TV2 skal på jagt efter en ny håndboldstemme, efter at Kasper Hvidt er stoppet som kommentator.

Read more »