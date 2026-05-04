Aftale sikrer sænkning af første tunnelelement til Femern-forbindelsen

Sund & Bælt har indgået en aftale med entreprenørerne om sænkning af det første tunnelelement til Femern-forbindelsen efter en længere tvist om havbundsrenden. Aftalen indebærer en betydelig ekstra betaling.

En 12 meter dyb udgravet rende på bunden af Femern Bælt har været omdrejningspunkt for en længerevarende og kompleks strid på Femern-projektet. Denne rende er afgørende, da det er her, de massive byggeelementer til tunnelen skal sænkes ned.

Det første af disse elementer vil blive koblet direkte til tilkørselsrampen, som blev færdiggjort på den danske side sidste år. Illustrationen er venligst leveret af Femern A/S. Sund & Bælt, selskabet bag Femern-forbindelsen, har accepteret at betale en betydeligt højere pris for at nå til enighed med entreprenørerne. Denne aftale sikrer, at det første tunnelelement kan sænkes sikkert og effektivt ned på havbunden inden for en overskuelig fremtid.

Topchefen for Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, har i et interview med Ingeniøren åbent erkendt to fejl i den langvarige tvist, der drejede sig om selve tunnelrenden. I månedsvis har Ingeniøren fulgt den faglige uenighed på Femern-byggeriet tæt. Det næste afgørende skridt i Danmarks største anlægsprojekt er at sænke de enorme betonelementer, der hver især er 200 meter lange og vejer 70.000 tons, ned på havbunden.

Spørgsmålet har imidlertid været, om den udgravede rende faktisk var klar til at modtage disse tunge konstruktioner. Byggekonsortiet FLC hævdede, at renden ikke var tilstrækkelig forberedt, mens Sund & Bælt, som repræsenterer den danske stat i projektet, fastholdt, at den var klar. I interviewet med Ingeniøren forklarer Mikkel Hemmingsen, at parterne nu har fundet en løsning, der tilfredsstiller begge sider. Aftalen indebærer en økonomisk kompensation til entreprenørerne, men sikrer samtidig, at projektet kan fortsætte som planlagt.

Hemmingsen understreger, at det har været vigtigt at finde en løsning, der både tager hensyn til de tekniske udfordringer og de økonomiske realiteter. Han erkender, at der er begået fejl i processen, men er overbevist om, at aftalen er den bedste vej frem for at sikre en succesfuld færdiggørelse af Femern-forbindelsen.

Tvisten har været præget af tekniske detaljer og juridiske argumenter, men i bund og grund handlede det om, hvem der skulle bære risikoen for eventuelle problemer, der kunne opstå under sænkningen af tunnelelementerne. FLC frygtede, at en utilstrækkelig rende kunne føre til skader på elementerne eller forsinkelser i projektet, mens Sund & Bælt mente, at renden var i overensstemmelse med de aftalte specifikationer.

Aftalen indebærer, at Sund & Bælt påtager sig en større del af risikoen, men til gengæld får de sikret, at projektet kan fortsætte uden yderligere forsinkelser. Det er også blevet aftalt, at der vil blive foretaget yderligere undersøgelser af havbundens stabilitet, for at sikre, at der ikke opstår uforudsete problemer i fremtiden. Mikkel Hemmingsen fremhæver, at samarbejdet med entreprenørerne er afgørende for at gennemføre et projekt af denne størrelse og kompleksitet.

Han understreger, at begge parter har været villige til at gå på kompromis for at finde en løsning, der er til gavn for hele projektet. Femern-forbindelsen forventes at blive en vigtig transportforbindelse mellem Danmark og Tyskland, og det er derfor afgørende, at projektet gennemføres til tiden og inden for budgettet. Aftalen med entreprenørerne er et vigtigt skridt i den retning, og den viser, at parterne er i stand til at løse selv de mest komplekse udfordringer.

Projektet er et enormt ingeniørmæssigt bedrift, og det vil have stor betydning for både Danmark og Tyskland





