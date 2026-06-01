Afgiftslettelse driver elbilsalget: Tesla Model Y topper listen i maj

Mobilitetsbranchen rapporterer rekordhøjt elbilsalg i maj efter udskudt afgiftsstigning. Tesla Model Y er den mest solgte, mens politikere presser på for fuld afskaffelse af registreringsafgiften på elbiler i den kommende periode.

Den seneste opgørelse fra bilforhandlerbranchens interesseorganisation Mobility Denmark viser, at den danske elbilmarked i maj har haft et ekstraordinært stærkt afsæt. I den femte måned af året blev der registreret 19.092 nye biler, og bemærkelsesværdigt var 78,7 % af dem fuldt elektriske.

Hvis man ser på udelukkende privatkøbere, springer andelen af elbiler op til imponerende 95,8 %, hvilket tydeligt vidner om, at de fleste nye private køretøjer i Danmark i dag er helt udstyrede med elektrisk drivlinje. En væsentlig baggrund for denne udvikling er den midlertidige udskydelse af den planlagte afgiftsstigning på elbiler, som var forventet at træde i kraft ved årsskiftet 2025‑2026.

I rammerne af finanslovsaftalen for 2026 blev disse forhøjede afgifter sat på pause i et år, og denne afgiftslettelse har vist sig at fungere som en kraftig salgsstøtte, idet den har givet forbrugerne ekstra økonomisk råderum til at vælge el‑ i stedet for benzin‑ eller dieselbiler





