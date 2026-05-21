Afghanske mænd anklaget for mordforsøg og spionage i Tyskland

To afghanske mænd fra Aarhus bliver anklaget af den tyske forbundsanklager for forsøg på medvirken til mord. Den ene mand er anklaget for at spionere for den iranske efterretningstjenestevirksomhed og forsøg på grov brandstiftelse. Han har dansk statsborgerskab og var 53 år, da han blev anholdt i juni sidste år. Den anden mand er afghansk statsborger og var 42 år, da han blev anholdt i november måned. Manden med det danske statsborgerskab blev anholdt i juni sidste år i sit hus i Brabrand, og ifølge forbundsanklagerens pressemeddelelse er han nu ”stærkt mistænkt” for at arbejde for efterretningstjenesten under de iranske revolutionsgardister og have tætte kontakter til deres specialenhed Quds-styrkerne.

De tyske myndigheder mener, at han i begyndelsen af 2025 modtog ordre om at indhente oplysninger om den siddende præsident for Centralrådet for Jøder i Tyskland samt formanden for den jødiske forening Deutsch-Israelische Gesellschaft. Han er også anklaget for at have udspioneret mod to jødiske købmænd i Berlin. Alle hans forskellige handlinger havde ifølge anklagemyndigheden det formål at forberede mord- og brandattentater. Forbundsanklagemyndigheden mener, at han fulgte ordren og rekognoscerede forskellige steder i Berlin i foråret 2025.

Han kontaktede også den anden anholdte, som ifølge de tyske myndigheder var klar til at skaffe våben til en ukendt tredjemand og få ham til at begå et mordattentat på formanden for foreningen Deutsch-Israelische Gesellschaft





