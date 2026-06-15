Advokat Nicolai Dyhr får fem års udestængning

Advokatnævnet har frataget Nicolai Dyhr retten til at udøve advokatvirksomhed i fem år på grund af grov tilsidesættelse af god advokatskik, bl.a. dokumenteret via skjult kamera i TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane'. Dyhr henviser sagen videre til domstolene.

Nicolai Dyhr må ikke udøve advokatvirksomhed i fem år, fastslår Advokatnævnet . Han har valgt at indbringe spørgsmålet om rettighedsfrakendelse for domstolene. I en tidligere sag i år blev han idømt bøder på samlet 70.000 kroner, og nu tilføjes yderligere 10.000 kroner.

Afgørelsen bygger på en række forhold om tilsidesættelse af god advokatskik, herunder udtalelser fanget på skjult kamera i TV 2-dokumentaren 'Den sorte svane'. Dokumentaren viste, hvordan hærdede kriminelle samarbejdede med personer, der på overfladen var lovlydige, om at begå kriminalitet. Dyhr, der var ansat i advokatfirmaet Horten og ofte virkede som kurator, blev fanget på skjulte kameraer i et falsk kontor.

Han havde påkaldt, at Advokatnævnet skulle afvise at behandle sagen, bl.a. med henvisning til, at dokumentarmaterialet ikke kunne bruges som bevis. Nævnet afviste denne indvending og konstaterede, at Dyhrs udtalninger særdeles groft havde tilsidesat god advokatskik. Ifølge nævnet var udsagnene, på trods af dokumentarens redigeringsproces, udtryk for en tilgang til kuratorhvervet, der var uforenelig med de grundlæggende krav til en advokat.

Sagen blev indbragt af Advokatrådet, som ønskede en uden tidsbegrænsning, men syv af nævnets medlemmer var for en femårig frakendelse, mens ni andre mente, at en samlet vurdering krævede en bagkant. Formand for Advokatrådet, Martin Lavesen, udtaler, at Dyhrs adfærd er uforenelig med at være advokat og kurator, og at den har kastet en skygge over advokatstanden





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