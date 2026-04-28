Advarsel: Falske parkeringsafgifter via SMS – Svindlere forsøger at stjæle dine oplysninger

Kommunen advarer borgere mod falske SMS-beskeder, der udgiver sig for at være parkeringsafgifter. Svindlerne forsøger at lokke dig til at indtaste personlige oplysninger via et falsk link.

Adskillige borgere oplever i øjeblikket at modtage vildledende beskeder, der foregiver at være officielle påkrav om betaling af parkeringsafgifter. Disse beskeder, der typisk er afsendt fra en afsender identificeret som 'Park', er designet til at ligne kommunale meddelelser og indeholder et link, der fører til en falsk hjemmeside.

Denne side er omhyggeligt udformet til at efterligne kommunens officielle online platform, med det formål at narre modtagere til at indtaste følsomme personlige oplysninger, herunder nummerpladeoplysninger og betalingsdetaljer. Bag dette tilsyneladende legitime link lurer dog kriminelle aktører, der er ude på at stjæle og misbruge disse data til svindel og identitetstyveri. Kommunen advarer kraftigt mod at klikke på linket i disse beskeder og opfordrer i stedet til øjeblikkelig sletning.

Denne fremgangsmåde er desværre et velkendt mønster inden for digital svindel, hvor modtagere udsættes for et psykologisk pres for at handle hurtigt og uden eftertanke. Svindlerne anvender ofte taktikker som hastende krav om øjeblikkelig betaling og trusler om yderligere gebyrer eller konsekvenser, hvis betalingen ikke sker omgående. Disse greb er designet til at overvælde modtagerens dømmekraft og få dem til at handle impulsivt, uden at stoppe op og overveje beskeden kritisk.

Det er afgørende at være skeptisk over for beskeder, der insisterer på øjeblikkelig handling eller anmoder om følsomme personlige oplysninger. Generelt sender offentlige myndigheder ikke betalingskrav via tilfældige links i sms-beskeder eller e-mails. Den mest sikre fremgangsmåde er altid at gå direkte til den officielle hjemmeside for den pågældende myndighed eller at bruge en anerkendt og sikker app, hvis man ønsker at kontrollere eventuelle udestående afgifter eller betalinger.

Denne sag er blot den seneste i en voksende tendens af digitale svindelnumre, hvor svindlere imiterer troværdige afsendere, såsom kommuner, banker og andre offentlige institutioner, for at narre folk til at udlevere personlige oplysninger. Det er vigtigt at huske, at svindlere konstant udvikler nye metoder og teknikker, og at det derfor er afgørende at være opmærksom og forsigtig.

Ud over at undgå at klikke på mistænkelige links, bør man også være opmærksom på tegn på phishing, såsom grammatiske fejl, usædvanlige afsenderadresser og generelle anmodninger om personlige oplysninger. Hvis man er i tvivl om legitimiteten af en besked, bør man altid kontakte den pågældende myndighed direkte via deres officielle kontaktinformation. Det er også en god idé at informere sine nærmeste om disse svindelnumre, så de også kan være opmærksomme og undgå at blive ofre.

Ved at dele viden og være opmærksomme kan vi alle bidrage til at bekæmpe digital svindel og beskytte os selv og andre mod at blive udsat for økonomisk tab og identitetstyveri. Kommunen opfordrer alle borgere til at være ekstra forsigtige og rapportere alle mistænkelige beskeder til politiet





