Advarede om cykelholder-tyverier i turistområder, brandsikkerhed, kunst til folkeskoler og anden nyheder fra Midt- og Vestjylland

Politiet i Nordjylland advarer om, at cykelholdere bliver stjålet fra biler i turistområder. Ny Carlsbergfondet har støttet kunst til folkeskoler i Midtjylland, og en bilbrand i Silkeborg nærmede sig et hus. Sportsdirektør Bjarne Riis glæder sig over Michael Valgrens sejr, fans har valgt sæsonens hold, politiet arbejder med en bandekonflikt, en 16-årig kørte farligt på knallert, og Caroline Bach Brøndum fortæller om sit ophold på Julemærkehjem.

Politiet i Nordjylland advarer om, at cykelholdere bliver stjålet fra biler i turistområder, især i Vorupør. Politikommissær Niels Kristensen siger, at such indtræffen ikke er enestående, og at det især rammer udenlandske turister, som opdager tyveriet efter en uges ferie.

Han opfordrer derfor bilister til at tage cykelholderen af bilen og medtage den indendørs for at undgå tyveri. I vejret er det mildt med temperaturer mellem 21 og 22 grader og lidt skyet, men med sløret solskin i perioder. Ny Carlsbergfondet annoncerer, at 77 midtjyske folkeskoler har søgt om kunstværker via deres initiativ Kunst Til Folkeskolen, hvilket udgør en betydeligandel af de knap 300 landsdækkende ansøgninger. I Silkeborg brød en bil i brand onsdag aften, næsten medførende et husbrand.

Indsatsleder Anders Simonsen fra Midtjysk Brand & Redning fortæller, at flammerne var heftige og og Smeltede nogen ting og sprækkede soklen, men huset blev reddet. Finderup Efterskole invigede en ny tilbygning, der skal styrke elevernes trivsel og fællesskab, hvilket har haft stor betydning for både lærere og elever. I talpet seneste Giro d'Italia fejrede den danske sportsdirektør Bjarne Riis en etapesejr af Michael Valgren, der har haft en hård vej tilbage efter en alvorlig skade.

Det var den femte etapesejr med dansk islæt denne Giro, efter Jonas Vingegaards fire sejre. Fans har valgt sæsonens hold, hvor FC Midtjylland er repræsenteret med Aral Simsir og Franculino Dju, Viborg med Thomas Jørgensen, AGF med syv spillere og Brøndby med én. Politiinspektør Hans Roost i relation til en verserende bandekonflikt siger, at opklaringen er ressourcekrævende, og at de har fået assistance fra andre politikredse og NSK.

I Bjerringbro stoppede en 16-årig dreng, der kørte på baghjulet af sin knallert, efter at have stejlet fem meter, hvilket er farligt og ulovligt, fortæller politikommissær Peter Søndergård. Endelig har Caroline Bach Brøndum haft en positiv oplevelse med et ti-uget ophold på et Julemærkehjem, hvor hun fik nye erfaringer og et stærkt fællesskab





