Aber spejler hinandens grin – men med omtanke

Ny forskning viser, at store aber, herunder orangutanger og chimpanser, har en tendens til at spejle hinandens latterudtryk. Studiet afdækker, at aberne foretrækker at efterligne mildere smil uden synlige tænder for at undgå at signalere aggression, især i interaktioner med ældre eller mandlige artsfæller. Opdagelsen giver ny indsigt i primaters sociale adfærd og kommunikation.

Dette giver dig mulighed for selv at dykke dybere ned i detaljerne og forstå de eventuelle forbehold, der måtte være forbundet med studierne. "Kort nyt" er din genvej til forskningens fascinerende univers. Et nyt, spændende studie har undersøgt den sociale adfærd hos store aber, nærmere bestemt 96 individer bestående af 39 orangutanger og 57 chimpanser. Disse aber levede i otte separate grupper, og forskerne observerede nøje deres interaktioner. Formålet var at undersøge, om aberne spejlede hinandens ansigtsudtryk, særligt deres grinende ansigter, både med og uden synlige tænder, inden for en tidsramme på tre sekunder. Resultaterne viste et bemærkelsesværdigt mønster: Aberne var mest tilbøjelige til at spejle hinandens udtryk, når kun de øvre tænder ikke var blottede. Dette svarer til et mildere, mere legesygt udtryk. Hovedforfatteren bag studiet, Diane Austry, udtaler i en pressemeddelelse, at opdagelsen var bemærkelsesværdig. Aberne replikerer ikke blot et generelt udtryk; de kopierer præcist det samme ansigtsbevægelsesmønster, som deres sociale partnere anvender. Dette fænomen minder om, hvordan mennesker spejler et ægte Duchenne-smil hos en anden person. Chimpanserne udviste en særlig tendens til at undgå at efterligne deres sociale partners blottede øvre tandrække. Denne undgåelse menes at være en strategi for at undgå at signalere potentiel aggression eller leg, der kan opfattes som risikabel. Dette er især fordelagtigt, når de interagerer med ældre chimpanser eller hanner, hvor der kan være en større risiko for konflikter. Selvom det ofte siges, at smilet er den korteste vej mellem to mennesker, giver forskerne i dette studie ikke et endeligt svar på, om et bredt og åbent Duchenne-smil også er den korteste vej mellem en chimpanse og et menneske. Yderligere forskning er nødvendig for at afdække dette aspekt af primatkommunikation. Forskningen understreger kompleksiteten i abernes sociale interaktioner og viser, at de har nuancerede måder at kommunikere på gennem ansigtsudtryk. Evnen til at spejle specifikke ansigtsbevægelser, især i forbindelse med legesyge udtryk, indikerer en høj grad af social forståelse og empati inden for aberne. Dette fund bidrager til vores generelle viden om primaters kognitive og sociale evner og kan potentielt give indsigt i evolutionen af menneskelig social adfærd. Det er fascinerende at observere, hvordan disse træk, der opfattes som fundamentale for menneskelig kommunikation, også findes i modificerede former hos vores nærmeste slægtninge i dyreriget. Studiet peger på, at finjusteringen af ansigtsudtryk kan spille en afgørende rolle i at opretholde sociale bånd og navigere i komplekse sociale hierarkier, hvilket fremhæver vigtigheden af at forstå disse subtile signaler for at opnå et fuldt billede af dyrenes sociale liv





