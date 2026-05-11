Aarhusianerne fejrer efter 40 års guldtørke

Efter en udebanesejr og en sejr over Brøndby IF, blev det klart, at drømmene om guld kunne indløses. Fans fejrede sammen i Aarhus, og AGF-direktør Jacob Nielsen proklamerede syv dages fest i byen.

Efter 40 års guldtørke kan det muligvis stadig være svært for nogle at tro på. Men i aftes stod det klart efter en udebanesejr på 2-0 over Brøndby IF.

DR var på pletten både inden, under og efter, at dette års topplacering i Superligaen blev afgjort. En guldfejring, der har ladet vente på sig For at guldet overhovedet kunne ende hos aarhusianerne allerede søndag, så skulle FC Midtjylland i første omgang tabe point i sit opgør mod FC Nordsjælland.

Her ses reaktionen hos en flok fans på en bar i Aarhus, da det med slutfløjtet i kampen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland stod klart, at drømmen om guldet potentielt kunne indløses: I skrivende stund ved man jo, at dagen i går endte i en kæmpe forløsning for de mange fans, der har ventet længe - i fleres tilfælde et helt liv - på at se guldet komme tilbage til deres by.

Men lad os lige spole tilbage til forventningens glæde og nervøsiteten, der hang tykt i luften inden kampen:På det tidspunkt var der altså stadig mange minutter til guldet, men mon ikke det gav lidt til nerverne for de 10.000 fans, der var samlet i Tivoli Friheden for at se kampen på storskærm. Her zoomer vi - lige efter slutfløjtet - ind på de store følelser, der jo ofte følger med at være inkarneret fodboldfan.

De forstod også at fejre guldet på udebanen i Brøndby. Og lidt ord fra spillerne Patrick Mortensen, Felix Beijmo og Frederik Tingager samt fra træner Jakob Poulsen. Til sidst i klippet er det desuden AGF-direktør Jacob Nielsen, der proklamerer, at der nu følger syv dages fest i Aarhus. Holdet skal på hjemmebane spille en sidste kamp på søndag, hvorefter den helt officielle fejring følger.

Og så "hjem til Aarhus", hvor tusinder samledes i gaderne for at fejre sammen. Her på Lille Torv - en central plads i Aarhus Lad os også runde lidt billeder fra Telefontorvet, hvor vel nok en af de absolut største folkemængder stimlede sammen. Thomas Helmigs "Malaga" er fast inventar i højttalerne før AGF's kampe. I nat blev nummeret dog ikke leveret af Aarhus-legenden, men her på trommer, klaver, kontrabas og to saxofoner af bandet "De Fire Maver".

Ja, ingen tvivl om, at søndag den 10. maj 2026 allerede har skrevet sig ind i historien som en af de største dage i byens levetid. AGF meldte i aftes ud, at spillerbussen ikke ville komme forbi træningsanlægget på Fredensvang til modtagelse. Men da spillerbussen lidt før klokken to i nat kom hjem til Aarhus, stod en mindre gruppe forventningsfulde fans i en central del af byen klar til at tage imod de meget glade danske mestre.

Søndag den 17. maj bliver AGF's sidste kamp spillet på hjemmebane, og herefter kan pokalen vises frem for første gang. Mandag den 18. maj inviterer Aarhus Kommune til officiel fejring på Rådhuspladsen, hvor holdet hyldes fra balkonen klokken 17.00





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aarhus AGF Brøndby IF FC Midtjylland FC Nordsjælland Guldfejring Sport Tivoli Friheden Telefontorvet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Decisive Showdown between Brøndby IF and AGF in Danish Cup FinalThe intense match will not only determine the Danish Cup champions but also provide crucial insights into the race for the Danish Superliga title. With only one point separating the two teams, the outcome of this game could significantly impact the title race.

Read more »

Østjyllands Politi udpejser over 400 mand en weekend, hvor Brøndby møder AGFOdense Politi forbereder sig på en potentiale eksplosion i Aarhus med fodbold-jubeltscener, hvis AGF skulle vinde over Brøndby i 2024.

Read more »

AGF-galla på busgaden: En stor sejr i CityÅrets største sportsbegivenhed i Aarhus er ved at tage sig til, da AGF og Brøndby melfas kampe på busgaden om en pokal frem mod EM. AGF-supportere hjernevaskede med busbilletter og flag, mens Brøndby-fans har dyster bag sig, at deres drømme om medaljer og europæiske fodbold er gennemtrillet. De fleste sportsfolk unveiled tiden efter kampen med stor glæde og forsoning.

Read more »

AGF besejrer Brøndby med 2-0 til klubbens første mesterskab siden 1986.AGF kunne, efter en 2-0 sejr over Brøndby, kunnes besejre Brøndby og opnå deres første mesterskab siden 1986. Patrick Mortensen var en af de mange spillere, der stod i den succesrige AGF-linje.

Read more »