Aarhus Universitet og Berygtet Kinesisk Universitet: Et Langvarigt Samarbejde Under Luppen

Aarhus Universitet havde et årelangt samarbejde med Harbin Institute of Technology, et kinesisk universitet kendt for sine forbindelser til militæret. Dette samarbejde, der startede med etableringen af et iNANO-center i Harbin baseret på Aarhus Universitets model, rejser spørgsmål om forskningsetik, sikkerhed og potentielle risici i internationale samarbejder.

Aarhus Universitet havde i årevis et tæt samarbejde med et kinesisk universitet, der er kendt for sine forbindelser til militær et. I 2011 annoncerede universitetet, at iNANO-centret skulle danne model for en stor kinesisk forskningssatsning i Harbin. Flemming Besenbacher , daværende leder af iNANO, blev ved åbningen i Harbin udnævnt til æresdoktor ved Harbin Institute of Technology (HIT).

Dette samarbejde, der startede med store forventninger, viser nu en interessant og potentielt problematisk sammenhæng mellem dansk forskning og et universitet med tætte bånd til det kinesiske militær. Den oprindelige aftale indebar en tro kopi af iNANO-centret på Aarhus Universitet, et initiativ der skulle styrke forskningssamarbejdet og udvekslingen af viden mellem de to universiteter. Det fremgår af historiske dokumenter og pressemeddelelser, at samarbejdet omfattede udveksling af forskere og studerende, fælles forskningsprojekter og facilitering af teknologioverførsel. Samarbejdet var ikke blot af akademisk karakter; det havde også politiske implikationer, da det understøttede den kinesiske regerings ambitioner inden for teknologi og militær udvikling. Dette rejser spørgsmål om etiske overvejelser og sikkerhedsprotokoller, der bør være på plads i forbindelse med internationale forskningssamarbejder. Aarhus Universitets engagement i dette samarbejde illustrerer kompleksiteten af internationale forskningsrelationer, især når de involverer universiteter med tætte bånd til statslige interesser. Det er vigtigt at undersøge, hvordan disse samarbejder er blevet struktureret, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at beskytte viden og forskningsresultater mod misbrug. Det er også relevant at vurdere, hvordan dette samarbejde har påvirket den danske forsknings institutions profil og omdømme. Udover samarbejdet omkring iNANO-centret, er det interessant at dykke ned i andre former for samarbejde mellem Aarhus Universitet og HIT. Dette kan omfatte udveksling af studerende og forskere, fælles forskningsprojekter og mulige teknologioverførsler. En detaljeret undersøgelse af disse samarbejder vil kunne kaste lys over omfanget af den viden og de teknologier, der er blevet udvekslet, samt de potentielle risici og fordele ved samarbejdet. Derudover er det vigtigt at vurdere, hvordan Aarhus Universitet har håndteret sikkerhed og etiske spørgsmål i forbindelse med dette samarbejde. Dette kan omfatte en analyse af universitetets sikkerhedsprotokoller, dets politikker for forskningsetik og de foranstaltninger, der er blevet truffet for at sikre, at forskningsresultater ikke bliver misbrugt. Det er også relevant at undersøge, om universitetet har været opmærksomt på de potentielle risici ved samarbejdet, og om det har truffet passende foranstaltninger for at minimere disse risici. Det er essentielt at fremhæve, at dette samarbejde skete i en tid, hvor der var stor interesse for at etablere forskningssamarbejder med Kina, og hvor der måske ikke var samme grad af opmærksomhed på de potentielle sikkerhedsrisici. Denne historiske kontekst er vigtig for at forstå de beslutninger, der blev truffet, og for at vurdere, om de var forsvarlige. Den nuværende geopolitiske situation og den øgede bekymring for kinesisk indflydelse på Vestens universiteter, gør det endnu mere relevant at undersøge dette samarbejde. Fremtidige forskningssamarbejder bør tage højde for de lektier, der kan læres af denne sag, og sikre, at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og etiske retningslinjer på plads





