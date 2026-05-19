Aarhus-rådmand i voldsom storm efter provokerende FCM-trøje under AGF-fejring

Michael Christensen fra Liberal Alliance har vakt stor vrede i Aarhus efter at have afsløret en FC Midtjylland-trøje under sin skjorte, mens han fejrede AGF's første mesterskab i 40 år.

Aarhus by har i den seneste tid været indhyllet i en eufori, som man ikke har set mage til i årtier. Grunden til den enorme glæde er AGF 's sensationelle sejr i den danske Superliga, hvilket markerer afslutningen på en smertefuld ventetid på hele 40 år.

For byens borgere og klubbens trofaste fans har dette mesterskab været mere end blot en sportslig præstation; det har været en emotionel forløsning og en genoprettelse af byens fodboldmæssige stolthed. Hele byen summede af begejstring, da guldholdet blev hyldet, og kulminationen fandt sted på rådhuset, hvor borgmester Anders Winnerskjold tog imod spillerne og trænerstaben til stor jubel. Men midt i denne historiske fejring skete der noget, som hurtigt overskyggede den ellers positive stemning.

Michael Christensen, der er rådmand i Aarhus for Liberal Alliance, besluttede sig for at markere sin tilstedeværelse på en måde, som mange siden har betegnet som fuldstændig tonedøv. Under den officielle modtagelse af mesterskabspokalen fik rådmanden taget et billede, hvor han i en provokerende gestus knappede sin skjorte op for at afsløre, at han bar en trøje fra FC Midtjylland indenunder.

Da FC Midtjylland netop var de forsvarende mestre og AGF's direkte konkurrenter i en af de mest spændende sæsoner i nyere tid, blev dette set som et direkte angreb på byens triumf. Det var ikke blot en sportslig drilleenhed, men blev opfattet som en hån mod den kollektive glæde, der herskede i Aarhus. Reaktionen fra offentligheden lod ikke vente på sig, og der opstod hurtigt det, man i dag kalder en gigantisk 'shitstorm'.

Billedet blev delt massivt på sociale medier, især i AGF's omfattende fangrupper, hvor kritikken var nådesløs. Mange aarhusianere udtrykte deres dybe frustration over, at en person med et så højt politisk embede kunne udvise så ringe dømmekraft. I kommentarsporene blev han anklaget for at mangle format og respekt for byens identitet.

Nogle af de mest vrede borgere gik endda så vidt som at kræve, at Michael Christensen øjeblikkeligt skulle træde tilbage fra sin post i byrådet, da hans handlinger blev set som uforenelige med rollen som rådmand for en by, der netop havde oplevet sit største sportslige højdepunkt i generationer. I et forsøg på at dæmpe gemytterne har Michael Christensen udtalt sig til medierne.

Han hævder, at hans hensigt overhovedet ikke var at provokere eller såre nogen, men derimod at ønske byen tillykke med sejren, mens han samtidig ønskede at indlægge en venskabelig joke. Han erkender i dag, at timingen var katastrofal, og at hans handling var det, han selv beskriver som 'torskedumt'. Rådmanden har lagt sig fladt ned og indrømmet, at han ikke burde have gjort det, og han har udtrykt fortrydelse over den vrede, hans opslag har skabt blandt borgerne.

På trods af den massive kritik og de gentagne krav om hans afgang, har Michael Christensen dog ingen intentioner om at forlade sin post. Han understreger, at han har boet i Aarhus i 20 år og altid har arbejdet for byens bedste. Ifølge ham er det vildt, at en sportslig diskussion og en dårlig joke bliver trukket ind i en politisk kontekst, hvor man kræver hans afgang.

Han mener, at hans politiske arbejde for Aarhus bør stå adskilt fra hans personlige fodboldpræferencer, selvom han nu må erkende, at grænsen mellem det private og det offentlige embede blev udvisket i det øjeblik, han valgte at poste billedet på Facebook. Sagen står nu som et eksempel på, hvor hurtigt en lille gestus kan eskalere i det digitale rum, når den rammer ind i stærke lokale følelser og en dyb sportsidentitet





