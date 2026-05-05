Aalborg Portland vinder CO2-udbud – Gaia takker nej til delvis støtte

Energistyrelsen har valgt Aalborg Portland til at fange og lagre 1,25 mio. ton CO2 om året, mens Gaia, et projekt støttet af CIP og Vestforbrænding, har takket nej til en delvis tildeling fra regeringens milliardpulje til CO2-fangst og -lagring.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket betyder at alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. Et centralt element i Danmarks bestræbelser på at nå sine klimamål er CO2-fangst og -lagring ( CCS ), og regeringen har afsat en betydelig milliardpulje på 28,7 mia. kr. til at fremme denne teknologi.

Energistyrelsen har netop offentliggjort resultatet af udbuddet om støtte til CCS-projekter, hvor Aalborg Portland er blevet udvalgt til at fange og lagre 1,25 mio. ton CO2 om året. Dette projekt indebærer at fange den klimaskadelige gas fra industrier, transportere den og lagre den sikkert under jorden. Samtidig har det fælles projekt mellem CIP og Vestforbrænding, Gaia, takket nej til Energistyrelsens delvise tildeling fra puljen.

Gaia kræver fuld støtte for at kunne realisere deres projekt, der havde til formål at fange knap 0,5 mio. ton CO2 årligt. Denne beslutning betyder, at Danmark kun vil kunne fange og lagre omkring halvdelen af de ambitiøse 2,3 mia. ton CO2 årligt, som regeringen havde sat som mål. Udbuddet af CCS-puljen blev lanceret i oktober sidste år, og budfristen blev flere gange forlænget for at give potentielle bydere mere tid.

Aalborg Portland var den eneste offentligt kendte byder indtil Gaia bekræftede deres deltagelse kort før fristen. Energistyrelsen har indgået en kontrakt med Aalborg Portland A/S fra den 5. maj 2026 om fangst, transport og lagring af CO2. Gaia fik tilbudt at være marginal byder, hvilket ville have betydet en reduceret mængde støtte. Gaia begrunder deres afslag med, at projektet er afhængigt af fuld finansiering for at kunne gennemføres.

Teknologien bag CCS er stadig i en tidlig udviklingsfase, og regeringen har derfor oprettet flere støttepuljer for at understøtte innovation og implementering. Selve lagringen af CO2 kan foregå både i Danmark og i udlandet. Den oprindelige ambition var at sikre CO2-reduktioner på 2,3 mia. ton årligt, hvilket skulle bidrage til at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 70 pct. i 2030 sammenlignet med 1990-niveauet.

Klimarådet har tidligere udtrykt bekymring over, at vejen til at nå Danmarks klimamål ikke er fuldt ud anskueliggjort, og det lave antal bydere på CCS-puljen har forstærket denne bekymring. Aalborg Portland forventer at fange 1,42 mio. ton CO2 årligt fra 2030, men den faktiske mængde vil nu blive 1,25 mio. ton. Gaia-projektets afslag betyder, at den antagelse om yderligere 0,5 mio. ton CO2-fangst, som Klimarådet havde baseret deres beregninger på, ikke længere er realistisk.

Gaia havde en kapacitet på op til 500.000 ton CO2 årligt. CIP har afstået fra at kommentere afslaget og henviser til Gaia-projektets hjemmeside. Gaia skriver på deres hjemmeside, at de har modtaget en delvis tildeling, men at projektet kræver fuld støtte for at kunne realiseres og fortsat rummer potentiale for at bidrage til Danmarks klimamål. Oprindeligt var der stor interesse for puljen, med i alt 16 selskaber, der søgte om at deltage i udbuddet





