Aalborg Portland's CO2-emission costs double the previous government's estimate

The cost of capturing and storing CO2 at Aalborg Portland has doubled the previous government's estimate. The cement factory is the largest single emitter of CO2 in Denmark, excluding Mærsk shipping company. The project aims to capture and store CO2 in the ground, reducing the factory's carbon footprint.

Aalborg Portland er Danmarks største CO2 -udleder på dansk jord, hvis man altså ser bort fra rederiet Mærsk, hvis containerskibe sejler over hele verden og derfor ikke regnes som dansk klimabelastning.

Om få år skal Aalborg Portland suge tonsvis af CO2 ud af deres skorstene. Det skal cementfabrikken, fordi den er Danmarks absolut største enkeltudleder af CO2. Det er blevet cirka dobbelt så dyrt, som den tidligere regering havde forventet, siger Tobias Johan Sørensen, senioranalytiker hos tænketanken Concito. Aalborg Portland vil over 15 år modtage 16,5 milliarder kroner.

Det svarer årligt til 183 kroner per dansker. Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør hos Aalborg Portland, kalder deres projekt for blandt de største, industrielle CO2-fangstprojekter i Europa. Cementproducenten udleder CO2 både fra deres afbrænding af blandt andet gas, men også fra kridt der udskiller CO2, når det opvarmes for at skabe cement. Tobias Johan Sørensen vurderer, at flere faktorer har fået prisen til at skyde i vejret.

Der har været for høj økonomisk risiko for de virksomheder, som ville byde på at fange og lagre CO2, vurderer han. Dermed skulle virksomhederne tage højde for risikoen i deres bud og skrue prisen op. Risikoen var så stor, at otte ud af 10 prækvalificerede virksomheder sprang fra, inden de gav bud. For det andet bør staten mere aktivt hjælpe med at skabe de lagre i undergrunden, som CO2'en skal pumpes ned i, mener Concito-analytikeren.

Aalborg Portland skriver i en pressemeddelelse, at de vil lagre CO2 mellem Hobro og Randers, hvor flere virksomheder lige nu er i gang med at undersøge undergrunden. Målet er at pumpe CO2 mere end 1.000 meter ned i undergrunden, hvor det lagres, presset ind i hulrum mellem porøse sandsten eller kalklag. Det kræver fuldstændig sikkerhed for, at de overliggende segl i undergrunden, eksempelvis lerlag, er helt tætte.

Den forrige regering havde lagt op til at give yderligere skatteborger-milliarder til CO2-fangst, mens den nye regering mangler at tage stilling til teknologiens rolle. Interesseorganisationen Dansk Industri efterspørger, at politikerne finder ekstra penge til CO2-fangst hos Vestforbrænding i Glostrup. Affaldsforbrændingen og deres partnere hos Copenhagen Infrastrucure Partners takkede nej tak til støtte fra staten, fordi de ikke kunne få det fulde beløb, de havde bedt om.

Det vil jeg mene, at det gør, for der er ingen billigere alternativer til de forureningskilder, der ikke kan omstille sig på andre måder. Men hvis teknologien skal fungere på global eller europæisk skala, er priserne nødt til at komme ret markant ned, siger Tobias Johan Sørensen, senioranalytiker hos tænketanken Concito. Han understreger, at teknologien er billigere end mange andre klimatiltag, som politikerne kan støtte med tilskud.

Staten ender med at betale 875 kroner pr. ton CO2, der bliver lagret hos Aalborg Portland. Det er langt billigere end eksempelvis de mindst klimabelastende brændstoffer til luftfarten. Her kan prisen ifølge EU's luftfartsagentur ende i 15.000 kroner per ton reduceret CO2. Det billigste for samfundet er, siger han, at indføre strammere klimaafgifter.

Det kan eksempelvis være i landbruget, som gradvist vil spille en større rolle for Danmarks samlede klimabelastning





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