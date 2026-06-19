Aalborg og Nordjylland jagter titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2032

Efter et års intensivt arbejde har Aalborg og regionen udviklet en stærkt vision for at vinde titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Ambitionen er at skabe en langsigtet kulturell investering på en kvart milliard kroner, der vil forny både byen og hele Nordjylland. Artiklen belyser baggrunden, hovedtemaet og den unikke grejhed, der kendetegner Aalborgs tilgang til dette store kulturprojekt.

Det er kun byer, der kan søge om at blive kulturhovedstad, men hele Nordjylland er involveret i ansøgningen. Her Skagen. Et års koncentreret arbejde med at finde frem til det store tema for Aalborg som europæisk hovedstad i 2032 har båret frugt.

Her er baggrunden for den fortælling, Aalborg og Nordjylland skal vinde titlen på - og en investering i kultur til en kvart milliard kroner. Hvis der er noget, Aalborg er kendt for, er det at kunne træffe hurtige beslutninger - og rykke på dem. Vi er hurtige, effektive - den frække pige i klassen.

Og det er også det, der er sket i forbindelse med den ambitiøse idé om, at vi skal være europæisk kulturhovedstad i 2032, hvor det er Danmarks tur





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Kulturhovedstad 2032 Aalborg Nordjylland Europæisk Kultur Kulturel Investering

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