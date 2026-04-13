Aalborg Kommune overtræder GDPR: Datatilsynet undersøger datasletning

Datatilsynet undersøger alle forvaltninger i Aalborg Kommune for overtrædelse af GDPR-princippet om datasletning. It-sikkerhedsspecialist Allan Frank udtaler sig.

Allan Frank, it-sikkerhedsspecialist hos Datatilsynet , udtaler til ComplianceTech: Vi vil nu finde ud af, hvad der er sket, og hvordan sagen konkret hænger sammen. Illustrationen er leveret af Datatilsynet .

Det er konstateret, at samtlige forvaltninger i Aalborg Kommune overtræder det fundamentale GDPR-princip om at slette data, når der ikke længere er behov for at opbevare dem. Dette er en alvorlig sag, der rejser bekymringer om datasikkerheden og borgernes rettigheder.

Datatilsynet har indledt en undersøgelse for at fastlægge omfanget af overtrædelserne og identificere de bagvedliggende årsager. Formålet er at sikre, at der bliver rettet op på forholdene og forhindret lignende overtrædelser i fremtiden. Datatilsynet vil samarbejde tæt med Aalborg Kommune for at finde en løsning og sikre overholdelse af GDPR.

Undersøgelsen vil blandt andet fokusere på kommunens databehandlingspraksis, procedurer for datasletning og træning af medarbejdere i GDPR-reglerne. Der vil også blive set på, om der er implementeret tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata.

Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort, og Datatilsynet vil træffe de nødvendige afgørelser om eventuelle sanktioner. Aalborg Kommune er forpligtet til at samarbejde fuldt ud med Datatilsynet og rette op på de konstaterede fejl.

Kommunen har allerede igangsat interne undersøgelser og gennemgår sine systemer og procedurer for at identificere og rette eventuelle problemer. Der vil blive iværksat en handlingsplan for at sikre overholdelse af GDPR, herunder opdatering af databehandlingsaftaler, revision af datasletningsprocedurer og udvidelse af medarbejdernes GDPR-uddannelse.

Kommunen vil også fokusere på at forbedre de tekniske sikkerhedsforanstaltninger og sikre en effektiv overvågning af databehandlingen. Sagen understreger vigtigheden af at overholde GDPR og de konsekvenser, der kan følge af manglende overholdelse.

Det er afgørende, at organisationer tager GDPR alvorligt og implementerer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte borgernes persondata. Datatilsynet opfordrer alle organisationer til at gennemgå deres databehandlingspraksis og sikre, at de er i overensstemmelse med GDPR.

Dette omfatter blandt andet at sikre en lovlig behandlingsgrundlag, implementere passende sikkerhedsforanstaltninger og overholde principperne om dataminimering og opbevaringsbegrænsning. Det er også vigtigt at have procedurer for at håndtere datahændelser og sikre, at borgerne kan udøve deres rettigheder i henhold til GDPR.

Sagen i Aalborg Kommune er en påmindelse om, at datasikkerhed og beskyttelse af persondata er en løbende proces, der kræver løbende opmærksomhed og forbedringer. Det er afgørende, at organisationer er proaktive i forhold til GDPR og tager de nødvendige skridt for at beskytte borgernes persondata.





