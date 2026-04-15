Aalborg Kommune Bryder GDPR: Data Slettes Ikke

Datatilsynet undersøger Aalborg Kommune for systematiske overtrædelser af GDPR-princippet om datadestruktion. Alle forvaltninger har undladt at slette unødvendige data, hvilket potentielt kan føre til sanktioner.

Aalborg Kommune har overtrådt en fundamental regel i GDPR , nemlig princippet om at slette data, når de ikke længere er nødvendige. Dette gælder samtlige forvaltninger inden for kommunen. Allan Frank, it-sikkerhedsspecialist hos Datatilsynet , udtaler til ComplianceTech, at organisationen nu vil undersøge hændelsesforløbet og den præcise sammenhæng i sagen. Datatilsynet har taget hånd om situationen og iværksat en grundig undersøgelse for at klarlægge omfanget af overtrædelsen og de potentielle konsekvenser.

Den utilsigtede opbevaring af data, der burde være slettet i henhold til GDPR, rejser en række spørgsmål om kommunens interne processer og datasikkerhedspraksis. GDPR, eller Databeskyttelsesforordningen, har til formål at beskytte individers persondata og sikrer, at organisationer kun opbevarer data, når der er et legitimt formål, og kun så længe dette formål er gældende. Når formålet ophører, skal dataene slettes eller anonymiseres. Aalborg Kommunes praksis indikerer en mulig mangel på overholdelse af denne centrale bestemmelse, hvilket kan have juridiske og omdømmemæssige konsekvenser.

It-sikkerhedsspecialist Allan Frank understreger vigtigheden af at forstå den fulde kontekst af sagen. Han udtaler: Vi vil nu finde ud af, hvad der er sket, og hvordan sagen konkret hænger sammen. Dette indebærer en dybdegående analyse af, hvordan dataene er blevet opbevaret, hvilke typer data der er tale om, hvor længe de er blevet gemt, og hvorfor de ikke er blevet slettet. Undersøgelsen vil også afdække, om der er sket en reel datalækage eller blot en intern procedurefejl. Datatilsynet har beføjelser til at udstede påbud og sanktioner, hvis der konstateres grove overtrædelser af GDPR.

Der har tidligere været en århundredegammel tradition for at gemme personlige oplysninger, hvilket blandt andet har været til glæde for slægtsforskere og lignende formål. Der argumenteres for, at den nuværende bekymring over dataopbevaring kan virke overdrevet, især når ingen konkret skade er sket, og dataene ikke er blevet lækket. Argumentet lyder, at administrative praksisser kan rettes ind, uden at det nødvendigvis medfører alvorlige konsekvenser for individer, der ikke er blevet direkte berørt. Dog understreger GDPR, at overholdelse af reglerne er essentiel for at opretholde tilliden og beskyttelsen af borgerne i en digital tidsalder. Denne hændelse i Aalborg Kommune tjener som en påmindelse om vigtigheden af konsekvent datasletningspraksis og robust overholdelse af GDPR.

For at sikre sig adgang til dybdegående analyser og nyheder om teknologi, erhverv og samfund, tilbydes et gratis prøveabonnement på Ingeniøren, Version2 og Radar. Dette abonnement er uden binding og kræver ingen betalingsoplysninger. Ved at tilmelde sig accepterer man visse kontaktbetingelser, der tillader Ingeniøren/Teknologiens Mediehus at sende information om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. Disse e-mails kan indeholde markedsføring fra samarbejdspartnere. Brugerne har altid mulighed for at ændre deres kontaktpræferencer under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på deres profil. For at forbedre indholdets relevans for den enkelte bruger, opfordres der til at vælge et eller flere emner af interesse ved tilmelding til en gratis prøveperiode. Man vil desuden modtage nyhedsbrevet Erhverv, som fokuserer på samspillet mellem erhvervslivet, produktion og landets udvikling, designet til at klæde læseren på til at navigere i et teknologisk erhvervsliv. Medlemmer af IDA har desuden gratis adgang til PLUS-indhold som en del af deres medlemskab, som kan aktiveres via MitIDA





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GDPR Databeskyttelse Aalborg Kommune Datatilsynet Datasikkerhed

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »