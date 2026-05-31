Aalborg Håndbold vinder første DM-finale mod Skanderborg AGF

En indskiftning gjorde en stor forskel for Aalborg Håndbold , da Skanderborg AGF blev besejret i en dramatisk første DM-finale. Aalborg Håndbold blev presset til det yderste af Skanderborg AGF, men kunne alligevel juble til sidst.

De måtte meget igennem på vejen dertil, men til sidst fik størstedelen af de 5500 tilskuere det, de var kommet i Sparekassen Danmark Arena for søndag eftermiddag. Aalborg Håndbold - Skanderborg AGF 30-29. Stillinger undervejs: 2-5, 5-7, 10-11, 12-15, 14-16 (pausestilling), 17-18, 21-20, 24-20, 26-23, 28-27. Mål, Aalborg Håndbold: Juri Knorr 8, Mads Hoxer 7, Alexandre Blonz 5, Simon Hald 3, Lukas Nilsson 2, Kristian Bjørnsen 2, Sander Sagosen 1, Felix Möller 1, Niklas Landin 1.

Udvisninger: Aalborg Håndbold 4, Skanderborg AGF 2. De østjyske gæster pressede dog de nordjyske mesterskabsfavoritter så langt ud, at der skulle en Niklas Landin-redning på et straffekast i sidste sekund til at afværge forlænget spilletid. Aalborg Håndbold tog det første finalestik, fordi man spillede sig op i anden halvleg, men det ændrer ikke på, at der er meget, der kan gøres bedre i torsdagens returkamp i Aarhus





