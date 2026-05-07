Aalborg Håndbold sikrede sig billet til Champions Leagues Final4 med sejr over Sporting

Aalborg Håndbold blev båret frem mod Final4, men allerede nu ved direktør, at han kommer til at skuffe mange fans. Der bliver rift om billetterne, når Aalborg Håndbold til juni for tredje gang i klubbens historie skal til Champions Leagues Final4 i Køln. I sæsonens vigtigste kamp viste stjernerne, hvorfor Aalborg Håndbold er gået langt for at holde på dem.

Det er som regel navne som Veszprém, Plock eller Magdeburg, der bliver nævnt, når talen falder på de mest frygtede udebaner i europæisk tophåndbold.

Men måske Aalborg også skal med i den række, for kulissen i Sparekassen Danmark Arena viste igen, hvad den kan på de helt store europæiske aftener, da Aalborg Håndbold onsdag aften sikrede sig billetten til Champions Leagues Final4 med en sejr på 37-36 over portugisiske Sporting. Med god hjælp fra de 5500 tilskuere, der var med til at trække Aalborg det sidste stykke over målstregen.

- Vi følte os båret frem i de svære perioder, vi havde i løbet af kampen, så stor cadeau til alle, der kom og bakkede os op, lyder det fra direktør Jan Larsen. Hvis han kunne, havde han hellere end gerne taget alle 5500 tilskuere med, når Aalborg Håndbold til juni drager til Køln for at dyste om Champions League-trofæet.

I sæsonens vigtigste kamp viste stjernerne, hvorfor Aalborg Håndbold er gået langt for at holde på dem





Aalborg Håndbold Champions League Final4 Sporting Sparekassen Danmark Arena Jan Larsen

