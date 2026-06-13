Aalborg Håndbold-Barcelona: Simons fejl og en flot comeback

Aalborg Håndbold kæmpede sig flot tilbage mod Barcelona, men i den forlængede spilletid blev fejlene for store. Simon Dahls tropper leverede ellers et flot comeback, men det blev ikke til sejr. Stillinger undervejs, mål og spillerne.

Aalborg Håndbold kæmpede sig flot tilbage mod Barcelona , men i den forlængede spilletid blev fejlene for store. Simon Dahl s tropper leverede ellers et flot comeback i lørdagens semifinale mod Barcelona og tvang kampen ud i forlænget spilletid .

Her blev noget af det, der ellers havde hjulpet Aalborg tilbage i kampen, imidlertid det, der fældede de danske mestre. Stillinger undervejs: 2-2, 4-6, 6-8, 8-11, 11-15 (pausestilling), 15-18, 17-20, 20-23, 23-26, 26-27, 28-28 (ordinær spilletid), 30-33 Mål, Aalborg Håndbold: Thomas Arnoldsen 5, Alexandre Blonz 5, Juri Knorr 4.

Buster Juul 4, Mads Hoxer 4, Kristian Bjørnsen 3, Sander Sagosen 2,, Felix Möller 2, Marinus Munk 1, Simon Hald 1, Niklas Landin 1 Så hjalp det lige lidt, at Aalborg Håndbold i anden halvleg havde spillet fremragende og været med til at give de godt 20.000 tilskuere i Lanxess Arena i Køln et håndbolddrama i særklasse. Direktør får 2,4 mio. kr. med ud af døren - men kommunen vil stadig ikke fortælle, hvad der gik galt.

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