AaB suffers 1-5 defeat after miserable performance against upstartIdx: 0 Aarhus Fremad

In a disappointing performance, AaB suffered a 1-5 defeat against a strong and upstart Aarhus Fremad. The team's shocking failure to overcome a 0-4 deficit in the first half proved to be a costly mistake.

AaB spillede fredag sæsonens næstsidste kamp, og den vil de helt sikkert gerne glemme hurtigst muligt. De blev nemlig slået stort af oprykkere - igenDet var med dårlige minder, at AaB-spillere og -tilhængere fredag aften trådte ind på Riisvangen til udekampen mod Aarhus Fremad .

Sæsonens første besøg i det nordlige Aarhus udløste et ydmygende 1-5-nederlag, efter at AaB var gået til pause bagud 0-4. Mål: 1-0 Lucas Riisgaard (44. minut), 2-0 Carl Nygaard (70. minut), 3-0 Marcus Kirchheiner (80. minut), 4-0 Kasper Lunding (82. minut), 5-0 Yusuf Abdullahi (90. minut)AaB's opstilling (4-3-3): Bertil Grønkjær - Mikkel Kallesøe (William Thomsen, 66. minut), Elison Makolli, Cornelius Olsson, Nóel Atli Arnórsson (Marc Nielsen, 77. minut) - Frederik Børsting, Alexander Håpnes (Valdemar Møller Damgaard, 46. minut), Markus Kaasa (Andres Jasson, 46. minut) - Mathias Kubel, Jubril Adedeji (Kelvin John, 66. minut), Kornelius NormannEt ideforladt og nærmest apatisk AaB-hold fik nemlig en øretæve på hele 0-5.

Det var i øvrigt helt fortjent for den fejlbehæftede indsats, hvor det gik helt galt efter pausen





