AaB starter forberedelser til Betinia Ligaen, mens Aalborg Zoo kræver store beløb tilbagebetalt fra tidligere direktør og bestyrelsesformand.

AaB starter forberedelser til Betinia Ligaen , mens Aalborg Zoo kræver store beløb tilbagebetalt fra tidligere direktør og bestyrelsesformand. Familien fik et tilbud, der oversteg husets værdi: Nu vil regeringen gøre det lettere selv at fjerne asbest.

I skyggen af at fodboldverdens fokus på både godt og ondt er rettet mod det igangværende VM i USA, starter AaB's spillere mandag deres forberedelser til den kommende sæson i Betinia Ligaen. Dem har klubbens sportschef John Møller været i gang med i flere måneder og øverst på den liste, han er gået på spillermarkedet med, står der defensiv forstærkning. - Vi har lukket for mange mål ind og været for skrøbelige defensivt som hold i foråret, erkender sportschefen.

Flere af AaB's fans drømmer om, at den forstærkning kan komme via en eller begge af klubbens tidligere profiler: Henrik Dalgaard og Rasmus Thelander. Det er også blevet kendt, at direktøren i Aalborg Zoo fik 2,4 mio. kr. med ud af døren, men kommunen vil stadig ikke fortælle, hvad der gik galt. Aalborg Zoo kræver nu store beløb tilbagebetalt fra tidligere direktør og bestyrelsesformand, da et dokument afslører, hvorfor det kunne ende så galt.

Familien fik et tilbud, der oversteg husets værdi, og nu vil regeringen gøre det lettere selv at fjerne asbest. I forhold til Frederikshavn Kommune, er der også blevet kendt, at 17 chefer er stoppet på under fem år, og det koster meget mere end gyldne håndtryk. Vi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk





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