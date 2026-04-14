93-årig nægter drab – hustru fundet død i hjemmet

En 93-årig mand står tiltalt for drab på sin 89-årige hustru i Slagelse. Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have kvalt hende. Retssagen fokuserer på, om der er tale om drab eller medlidenhedsdrab. Kvinden var alvorligt syg og ønskede at dø. Dødsfaldet skete omkring nytår. Sønnerne bekræfter morens sygdom, men kendte ikke til ønsket om at dø.

Manden nægter fortsat skyld i drab ifølge straffelovens paragraf 237, trods anklagen. Kvinden, hans hustru, blev fundet død i deres hjem i Slagelse den 1. januar sidste år. Hun blev 89 år gammel. Det præcise tidspunkt for dødsfaldet er ikke fastlagt, men anklageskriftet angiver perioden mellem den 30. januar 2024 og den 1. januar 2025.

Den 93-årige mand forklarer, at hans hustru var alvorligt syg, blandt andet med hjerteproblemer, og i en længere periode op til starten af 2025 havde svært ved at tale og var primært sengeliggende. Han hævder, at hun 'mange gange' havde udtrykt et ønske om hjælp til at dø, et ønske han gentagne gange afviste at imødekomme. Han beskriver, hvordan hendes tilstand blev 'værre og værre', og omkring nytåret sidste år pressede han en pude mod hendes ansigt, hvilket førte til hendes død.

Den tiltalte har forklaret i retten, at de havde talt om at afslutte hendes liv med piller, men at han ikke kunne finde ud af at skaffe dem. Forsvareren argumenterer for, at manden bør dømmes efter straffelovens paragraf 239, der omhandler medlidenhedsdrab. Dette kræver, at den afdøde har fremsat en klar og frivillig anmodning om at dø. Drab i henhold til straffelovens paragraf 237 kan straffes med fængsel på op til livstid, men udgangspunktet er en fængselsstraf på 12 år.

Politiet fandt parret i soveværelset gennem et vindue. Den dengang 91-årige mand lå med en plastikpose over hovedet, mens konen var død. Politiet tvang sig adgang, og manden var fortsat ved bevidsthed. Han udtaler, at det var hans hensigt at dø sammen med hende, men det mislykkedes.

De to havde været gift i 70 år, og hun ønskede hverken at blive indlagt på hospitalet eller at komme på plejehjem. En læge fra parrets lægehus bekræfter, at den 89-årige kvinde var meget belastet og klagende, og at hun også havde psykiske problemer. Lægen udtaler: 'Hun havde det skidt, og vi kunne ikke løse hendes problemer. Det ville kun blive værre.'

Heller ikke parrets to sønner, der vidnede i retten, var bekendt med morens ønske om at dø. En af sønnerne forklarer: 'Den fortrolighed havde hun og min far. Det ville hun aldrig fortælle til andre.' Begge sønner bekræftede, at deres mor var sengeliggende, havde smerter og var hårdt medtaget af sygdom. De beskriver, hvordan sagen har været vanskelig for familien, hvor den ene søn udtaler: 'På den ene side synes jeg, at det var godt, at hun fik fred, fordi hun ikke havde det godt. Men på den anden side vidste jeg, at måden, det var foregået på, var helt forkert.





