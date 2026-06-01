82-årig erhvervsmand har truffet beslutning: Ønsker aktiv dødshjælp hvis han ikke kan genkende sine børn

Den tidligere topchef Flemming Østergaard fortæller i et interview, at han har besluttet sig for aktiv dødshjælp i tilfælde af demens eller alvorlig sygdom. Beslutningen kommer efter hans erfaringer som pårørende til sin hustru, der led af Alzheimers.

Efter at have tilbragt tid på kirkegården for at tale med sin af død e hustru, har den 82-årige erhvervsmand Flemming Østergaard truffet en klar beslutning om sine sidste år.

I et interview fortæller han, at han har informeret sine børn om, at hvis han nogensinde skulle være ude af stand til at genkende dem eller blot ligge i en seng og stirre ud i luften, så vil han蛋ts dit til Schweiz eller Holland for at få aktiv dødshjælp. Det er hans udtryk for at undgå et liv, som han mener ikke er værdigt.

Han erkender, at nogle betragter aktiv dødshjælp som tyveri af liv, men han forbliver afklaret i sin beslutning. Han foretrækker at dø frem for at Undergå et langvarigt og udsigtsløst sygdomsforløb. Beslutningen er kommet efter flere hårde år, hvor han fungerede som pårørende til sin hustru Inge, der led af Alzheimers i fem år. Siden hendes død har han åbent talt om sorgen og besøgt kirkegården for at være tett med hende.

Han har tidligere beskrevet, hvordan det er uutholdeligt at tilpasse sig til stilheden efter hende, og hvordan han stadig forsøger at finde en vej fremad uden sin hustru. Alt i alle er hans beslutning et resultat af både personlig erfaring med sygdom og en stærk overbevisning om selvbestemmelse til sidste





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