8-årig pige i livsfare: Sorø Kommune placerer hende nær trusselskilder

En 8-årig pige er blevet placeret nær familiemedlemmer, der ifølge PET udgør en trussel mod hendes liv. Samtidig hædres Helena Elver, og John Donaldson er gået bort. Der er også nyt fra Paris-Roubaix og en debat om boligmarkedet.

Sorø Kommune har begået en alvorlig fejl ved at placere en 8-årig pige i samme by og på samme skole som familiemedlemmer, der ifølge PET vurderes at udgøre en trussel mod pigens liv. Denne fejlplacering sætter spørgsmålstegn ved kommunens håndtering af beskyttelsen af sårbare børn og rejser bekymring for pigens sikkerhed.

Pigen, som er lillesøster til Sara Johanne Jensen, hvis historie blev kendt i oktober 2025, hvor hun fortalte om mishandling og grov vold fra sine syriske forældre, har allerede oplevet gentagne flytninger fra plejefamilier, fordi den biologiske familie har opsporet hende. Nu står hun over for sin ottende flytning, hvilket vidner om en manglende evne til at beskytte hende mod de personer, der udgør en reel fare. Det er dybt bekymrende, at Sorø Kommune, trods gentagne advarsler fra politiet og PET, har truffet en beslutning, der direkte kompromitterer pigens sikkerhed og udsætter hende for en alvorlig risiko. Samtidig med denne bekymrende sag har vi set en række andre begivenheder. Landsholdsprofilen Helena Elver blev hædret som årets kvindelige landsholdspiller for sæsonen 2025/2026, en anerkendelse der kommer fra hendes egne kollegaer. Denne hæder, der kommer efter en sejr i Euro Cup over Tyrkiet, er en fejring af Elvers indsats og dedikation til sporten. Ud over sporten har vi også set en diskussion om skønhedsidealer og deres indflydelse på vores samfund. 26-årige Elias Boisen Bonde udforsker fænomenet 'looksmaxxing' i håb om at opnå fordele i livet. Denne tendens reflekterer et bredere samfundsmæssigt pres for at opnå idealiseret udseende og de konsekvenser, det kan have for den enkelte. I sportens verden oplevede vi også dramatik i Paris-Roubaix. Wout van Aert vandt løbet foran Tadej Pogacar, mens Mads Pedersen, på trods af gode forberedelser, måtte nøjes med en syvendeplads. Samtidig oplevede vi en trist nyhed med Dronning Marys fars, John Donaldsons, død, der vakte stor sorg. Endelig, i kulturverdenen, var der et rørende øjeblik, da Pil fik sin sang 'Ildebrand' fortolket af Tina Dickow i 'Toppen af poppen'. Dette viser musikkens kraft til at berøre og skabe forbindelse på tværs af generationer og kunstneriske udtryk. I andre nyheder ser vi en debat om boligmarkedet, hvor Laura Frøbert Welinde argumenterer for, at forældres hjælp til unge med at købe bolig skaber ulighed. Tobias Hamann udgav bogen 'Influenza', der udforsker, hvordan online-livet kan dominere den virkelige verden. I teknisk henseende eksperimenterede Mads Pedersen og Lidl-Trek-holdet med dækteknologi i Paris-Roubaix. Resultaterne af et nyt metastudie, der samler data fra 115 internationale studier og 55.000 mænd, afviger fra WHO's anbefalinger. Jesper Steinmetz fremhæver det ungarske valg som et potentielt vendepunkt for EU. Endelig diskuteres spørgsmålet om, hvornår en kilde er sårbar, og hvornår den skal tåle offentlighedens lys i forbindelse med et TV 2 News interview med Emilie Schytte. Og dommerne i 'X Factor' overvejer at vende tilbage, mens Lars Boje Mathiesens parti kritiseres for at være 'antidemokratisk'





tv2newsdk / 🏆 27. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Børn Sikkerhed Plejefamilie Politik Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kommune ignorerer persondata krav: Borgernes data i fareSamtlige forvaltninger i kommunen har gennem flere år ignoreret GDPR-krav. Bankerne efterspørger lægeoplysninger i strid med GDPR. Borgernes privatliv er i fare, og der er behov for handling.

Read more »

Kommune Ignorerer Persondata Krav: GDPR-brud i ForvaltningerneFlere kommunale forvaltninger har gennem længere tid tilsidesat krav om håndtering af persondata, hvilket rejser spørgsmål om overholdelse af GDPR og borgernes rettigheder.

Read more »

Kommune ignorerer GDPR: Borgernes persondata i fareSamtlige forvaltninger i kommunen har i årevis ignoreret GDPR-krav, hvilket udsætter borgernes persondata for risici og rejser spørgsmål om tillid og ansvar.

Read more »

Efter flere års nej: Derfor er Tina Dickow med i 'Toppen af poppen'Tina Dickow plejer at sige nej tak til 'Toppen af poppen', men i år faldt flere ting i hak, fortæller hun og afslører samtidig en stor nyhed.

Read more »

Omstridt basar vender tilbage: Får 600.000 kroner af Københavns KommuneSkrald, uro og senest økonomiske udfordringer har plaget marked under bro, men nu genopliver det med støtte fra Københavns Kommune.

Read more »

Trafikpropper i vente: Hillerød står over for udfordringer med stigende trafikHillerød Kommune forventer massive trafikale udfordringer i de kommende år, med forventet forlænget rejsetid og behov for strategiske løsninger.

Read more »