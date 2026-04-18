73.000 danskere advaret om datalæk fra Motorstyrelsen

Motorstyrelsen har sendt beskeder til 73.000 danskere, der kan være berørt af et datalæk, hvor navn og adresseoplysninger, som normalt er beskyttet, potentielt er blevet delt med virksomheder. Fejlen skyldes en systemfejl, og sagen er meldt til Datatilsynet.

Titusindvis af danskere er i disse dage blevet orienteret om et muligt brud på deres beskyttede oplysninger. I alt 73.000 personer har modtaget en besked i e-Boks fra Motorstyrelsen , fordi deres navn og adresse kan være blevet delt ved en fejl. De berørte borgere har det til fælles, at de enten har eller tidligere har haft navne- og adressebeskyttelse.

Alligevel kan oplysningerne være blevet gjort tilgængelige for virksomheder, der har trukket data fra Motorregistret i perioden fra 2021 og frem til juli sidste år. Fejlen skyldes ifølge Motorstyrelsen en systemfejl, der medførte, at de følsomme adresseoplysninger ikke blev skjult, som de ellers burde have været. Dermed kan virksomheder have haft adgang til data, der normalt er beskyttet. Vi er meget kede af, at denne fejl er opstået, og vi ser på sagen med stor alvor, udtaler styrelsen i en skriftlig kommentar. Vi forstår, at det kan give anledning til frustration og bekymring, når det omhandler navne- og adressebeskyttelse. Motorstyrelsen oplyser, at det ikke længere er muligt at tilgå de pågældende oplysninger, og vurderer desuden, at det kun er en mindre del af de 73.000 personer, hvis adresse reelt er blevet lækket. Ifølge orienteringen til borgerne blev sagen meldt til Datatilsynet den 4. juli sidste år. Kort efter, den 14. juli, blev de virksomheder, der havde haft adgang til systemet, instrueret i ikke at anvende oplysningerne, og dagen efter blev fejlen rettet. Borgere, der mener at være blevet ramt af denne fejl, har mulighed for enten at klage til Datatilsynet eller henvende sig til Motorstyrelsen for yderligere information. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om et hackerangreb, men en intern systemfejl, der utilsigtet har eksponeret følsomme oplysninger. Fejlen opstod i en periode, hvor der blev foretaget systemopdateringer, og det var i forbindelse hermed, at adressenære data for personer med navne- og adressebeskyttelse fejlagtigt blev tilgængelige for visse eksterne aktører, der havde adgang til Motorregistret. Styrelsen beklager dybt den utryghed, som denne hændelse måtte skabe, og forsikrer om, at alle nødvendige skridt er blevet taget for at forhindre lignende episoder i fremtiden. De berørte borgere er blevet informeret om hændelsen via e-Boks for at sikre en hurtig og direkte kommunikation. Yderligere oplysninger kan findes på Motorstyrelsens hjemmeside eller ved direkte henvendelse til styrelsen. Motorstyrelsens håndtering af sagen har været rettet mod at minimere skadevirkningerne og genetablere tilliden. Selvom størstedelen af de 73.000 modtagere af beskeden potentielt ikke er direkte berørt af et reelt datalæk, er den proaktive orientering afgørende for at opretholde gennemsigtighed. Datatilsynet er blevet involveret for at sikre, at alle regler og retningslinjer for databeskyttelse er blevet fulgt, og for at vurdere den samlede håndtering af hændelsen. Virksomheder, der utilsigtet har modtaget adgang til oplysningerne, er blevet pålagt at slette disse omgående og har givet tilsagn herom. Dette understreger vigtigheden af robust databeskyttelse i en digitaliseret verden, hvor systemfejl kan have vidtrækkende konsekvenser. Borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personlige oplysninger er en fundamental rettighed, og Motorstyrelsen anerkender fuldt ud alvoren af denne fejl. Proceduren for at rette fejlen og forhindre fremtidige læk er blevet intensiveret. Der er iværksat en grundig gennemgang af systemer og processer for at identificere og lukke eventuelle sikkerhedshuller. Endvidere er medarbejdere blevet opdateret på gældende databeskyttelsesregler og procedurer. Den kommende tid vil fokusere på at genopbygge borgernes tillid til offentlige myndigheder og deres evne til at beskytte personlige data. Erstatningskrav eller lignende er ikke nævnt som en umiddelbar konsekvens, men processen med Datatilsynet vil afklare dette nærmere. Den specifikke problematik omkring navne- og adressebeskyttelse er særligt følsom, da disse oplysninger ofte bruges til at beskytte borgere mod uønsket kontakt og chikane. Derfor er en fejl i denne sammenhæng ekstraordinær alvorlig. Motorstyrelsen har lagt vægt på, at fejlen opstod på grund af en kompleksitet i systemet, der tillader adressebeskyttelse, og at det kræver særlig opmærksomhed at sikre fuld compliance med GDPR-lovgivningen på dette område. Denne hændelse tjener som en påmindelse om den konstante nødvendighed af at være på forkant med datasikkerhed og at investere i de rette teknologiske løsninger for at beskytte borgernes mest intime oplysninger





