65-årig mand savnet i Østerild: Politiet leder efter forvirret mand i stor plantage

Midt- og Vestjyllands Politi leder efter en 65-årig mand, der er blevet meldt savnet i Østerild-området. Manden forlod sit hjem med sin hund og er ikke vendt tilbage. Politiet formoder, at han er faret vild i en stor skovplantage og er ude af stand til at finde vej.

Midt- og Vestjyllands Politi er i øjeblikket i gang med en omfattende eftersøgning efter en 65-årig mand, der er blevet meldt savnet i et stort skovplantageområde nær Østerild. Manden, som forlod sit hjem klokken 17 for at lufte sin hund, en Siberian Husky , blev meldt savnet af sin hustru klokken 20:22. Hustruen kontaktede politiet, da manden ikke var vendt hjem som forventet, og hun udtrykte bekymring for hans velbefindende. Politiet har været i telefonisk kontakt med den savnede mand, men beskriver ham som værende forvirret og ude af stand til at orientere sig om sin position. Ifølge vagtchef Thomas Hald fra Midt- og Vestjyllands Politi, formoder politiet, at manden er bevæget sig ind i et stort plantageområde og er blevet orienteringsløs.

Eftersøgningen er blevet kompliceret af flere faktorer. For det første er plantageområdet meget stort og uoverskueligt, hvilket gør det vanskeligt at dække alle områder effektivt. For det andet er der i det nordvestlige Thy begrænset mobildækning, hvilket betyder, at politiet ikke kan spore mandens telefon med præcision. Thomas Hald fortæller videre, at politiet har kontakt til lokale beboere, som hjælper med eftersøgningen, og at flere hundepatruljer er blevet sat ind for at søge i plantagen. Vagtchefen understreger, at området er risikabelt for uerfarne og ukyndige personer, og at befolkningen ikke bør bevæge sig ind i plantagen for at lede efter den savnede mand. Politiet har ingen indikationer på, at der skulle være sket noget kriminelt i forbindelse med mandens forsvinden, men prioriterer eftersøgningen højt grundet mandens tilstand og bekymringen for hans sikkerhed.

Eftersøgningen fortsætter med uformindsket styrke, og politiet arbejder på flere fronter for at finde den savnede mand. Ud over at bruge hundepatruljer og involvere lokalbefolkningen, overvejer politiet også at bruge andre ressourcer for at finde den 65-årige mand hurtigst muligt. Sikkerheden for både politiets mandskab og frivillige er prioriteret højt, og der bliver løbende foretaget vurderinger af forholdene i plantagen. Politiet opfordrer befolkningen til at holde sig væk fra plantagen for ikke at forstyrre eftersøgningsarbejdet og for at undgå at komme i fare. De er taknemmelige for den hjælp, de allerede har modtaget fra lokalsamfundet, og fortsætter med at opdatere offentligheden om udviklingen i sagen. Eftersøgningen er en prioritet, og alt gøres for at finde den savnede mand i god behold. Politiet er opmærksomme på de udfordringer, som terrænet og manglen på mobildækning giver, og tilpasser løbende deres strategi for at optimere eftersøgningsindsatsen. De har fokus på at finde manden hurtigt, inden mørket falder på og temperaturen falder





