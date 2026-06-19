55-årig mand anholdt efter gentagen vold og tyveri i Herning Netto

En 55-årig mand blev torsdag anholdt i Herning efter flere episoder med butikstyveri og vold mod en ansat i Netto. Han sigtes for vold, butikstyveri og fornærmelig tiltale mod politiet.

En 55-årig mand skabte torsdag stor tumult i flere omgange hos Netto på Silkeborgvej i Herning. Ifølge lokalpolitiet i Herning stjal manden først et par øl og vendte tilbage kort efter.

Da en kvindelig ansat forsøgte at spærre ham adgangen, gav han hende et hårdt skub, hvilket blev fanget af butikkens overvågning. Episoden klokken 09.47 førte til en sigtelse for vold. Blot få timer senere, klokken 12.30, dukkede manden op igen og stjal flere øl. Da politiet ankom, mødte han dem med grove fornærmelser og blev derfor også sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet.

Politiets fagkoordinator, Nicolaj Therkildsen, udtaler, at manden brugte ord, som han ikke ønsker at gentage. For tredje gang klokken 13.28 vendte manden tilbage til Netto og gentog sin opførsel ved at skubbe den samme kvindelige ansatte. Efter at have forladt butikken begav han sig til en nærliggende kiosk, hvor han viste ekspedienten en knyttet næve og truede med ordene: 'Du skal passe på'. Politiet blev atter tilkaldt, og denne gang var tålmodigheden slut.

Den 55-årige blev anholdt og senere løsladt efter nogle timer. Han kan forvente en tur i retten, hvor sigtelserne for vold, butikstyveri og fornærmelig tiltale mod politiet vil blive behandlet. Hændelserne har vakt opsigt i lokalsamfundet, hvor mange undrer sig over, hvad der fik manden til at handle så aggressivt gentagne gange. Butikkens medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp efter de ubehagelige oplevelser, og politiet opfordrer til, at man altid kontakter dem ved lignende situationer.

Butikstyveri er et stigende problem i detailhandlen, og denne sag viser, hvordan det kan eskalere til vold og trusler. Politiet understreger vigtigheden af overvågningskameraer, som i dette tilfælde har dokumenteret forløbet og sikret beviser. Sagen har også sat fokus på den belastning, som butiksansatte oplever i deres daglige arbejde. Mange ansatte i detailbranchen føler sig utrygge, især når de står alene med konflikter.

Fagforeninger opfordrer til bedre sikkerhedsforanstaltninger, såsom flere vagter eller panikknapper. I Herning-området har der tidligere været lignende episoder, men denne gang er det særligt alvorligt på grund af de mange gentagelser og den verbale og fysiske vold. Politiet har derfor valgt at gå hårdt til værks for at sende et signal om, at sådan adfærd ikke tolereres. Den 55-årige mand er tidligere kendt af politiet for mindre forseelser, men intet på dette niveau.

Nu afventer han rettens afgørelse, og det er forventeligt, at han vil blive idømt en fængselsstraf eller en bøde, afhængigt af hans personlige forhold og tidligere straffe





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Butikstyveri Vold Mod Ansat Netto Herning Politiindsats Sigtelse For Vold

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