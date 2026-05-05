54-årig står anklaget i kæmpe kokainsag

En 54-årig mand er tiltalt for at have smuglet 235 kilo kokain ind i Danmark via Københavns Lufthavn i 2020. Sagen er anket til Østre Landsret efter en frifindelse i byretten.

En 54-årig mand står over for en potentiel dom på op til 15 års fængsel i en af Danmarks største narkosager. Han er anklaget for at have misbrugt sin stilling i Københavns Lufthavn til at smugle 235 kilo kokain ind i landet i 2020.

Ifølge anklagemyndigheden foregik smuglingen på to mørke vintermorgener, hvor manden, på trods af at have fri fra arbejde, kørte ind på lufthavnsområdet i sin egen bil og fjernede 10 sportstasker fyldt med kokain fra to charterfly fra Den Dominikanske Republik. Kokainens værdi anslås til mindst 70 millioner kroner. Politiet opdagede smuglingen takket være fransk politis infiltration og dekryptering af det krypterede netværk EncroChat, hvor smuglerne kommunikerede.

Et foto af en bagagetag på en af taskerne, fundet på EncroChat, førte til efterforskningen. Den 54-årige blev i februar 2024 frifundet i Københavns Byret, men anklagemyndigheden har anket sagen til Østre Landsret. Manden fastholder sin uskyld og har forklaret sine tilstedeværelser i lufthavnen med at ville ønske en kollega tillykke med fødselsdagen og en fejl i mødetidspunktet. Politiet har dog afvist disse forklaringer som usande.

En medskyldig er allerede blevet dømt til 15 års fængsel. Sagen rejser spørgsmålet om, hvorvidt den tiltalte skal straffes hårdt for den store mængde kokain, eller om han skal slippe med den afsonede dom for tidligere hashbesiddelse. Den tiltalte mødte op i retten med sin familie, mens sagen behandles. Efterforskningen afslørede, at smuglerne havde tjekket sportstaskerne ind på en flybillet under dække af en passager, der rejste fra Den Dominikanske Republik til Kastrup i januar 2020.

Den lange efterforskning afslørede, at den 54-årige havde adgang til både flyområdet og bagagehallen på de pågældende dage, selvom han havde fri





