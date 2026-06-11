52-årig anklaget for grov vold og millionafpresning i Aarhus

En 52-årig mand fra Viby J. er anklaget for at have holdt en mand fanget i 15 timer og udsat ham for brutal vold samt afpresning. Yderligere er han tiltalt for systematisk at have skræmt en kvinde for over en million kroner. Begge sager viser tegn på bandetilknytning og tidligere vold.

En 52-årig mand fra Viby J. ved Aarhus er anklaget for at have holdt en anden mand fanget i 15 timer i to lejligheder, hvor han udsatte offeret for kynisk vold og grove trusler.

Gerningsmændene krævede 300.000 kroner i løsesum og tvang offeret også til at aflevere sin husnøgle samt en el-cykel til en værdi af cirka 30.000 kroner. Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, led offeret også talrige knytnæveslag, hvilket resulterede i en brækket næse og en blødning i hjernen. Efter marerittet i april sidste år blev han yderligere truet med død, hvis han kontakter politiet. Tiltalte er anklaget for langvarig frihedsberøvelse, grov afpresning, grov vold og røveri.

Han har tidligere domme for vold. Derudover er han anklaget for i perioden fra november 2023 til april 2024 at have udsat en kvinde for systematisk afpresning samt fysisk og psykisk vold. Kvinden blev truet til at betale ham mindst en million kroner, herunder regninger for bl.a. en Harley Davidson-motorcykel. Anklagemyndigheden mener, at manden har tilknytning til bandemiljøet og truede med at kvinden og hendes datter ville blive slået ihjel.

Straffesagen starter om en uge, og da den skal afvikles som en domsmandssag ved Aarhus Byret, fremgår det, at manden forventes nægte at erkende sig skyldig





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Afpresning Vold Frihedsberøvelse Bandemiljø Aarhus

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