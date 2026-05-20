43% of Japan's Population Struggles with Allergies Due to Reforestation Projects

A significant portion of Japan's population endures symptoms of allergies, particularly in urban areas. This is partly due to extensive reforestation projects that primarily used two types of trees in the aftermath of WWII. These decisions have had a substantial impact on local environments.

43 procent af befolkningen i Japan slås med høfeber som følge af blandt andet projekter med genplantning. Høfeber betyder, at en tårnhøj andel af Japan s befolkning kæmper med snøften, nys og røde øjne.

BBC skriver, at 43 procent af befolkningen i Japan anslås at have mellemsvære til alvorlige symptomer på høfeber. I Danmark er det 19,5 procent af personer over 16 år, der har høfeber. Det viser en rapport fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Den høje andel i Japan skyldes i høj grad en beslutning for 70 år siden om hovedsageligt at genplante skov i Japan med kun to slags træer, skriver det britiske medie.

Under krigen blev store mængder skov fældet, så det kunne bruges i den japanske industri og til at varme japanske hjem op. Efterfølgende blev der især brugt japanske cypres- og cedertræer til genplantning, og de store menneskeskabte skovområder dækker nu en femtedel af Japan. Træerne producerer store mængder ganske lette pollen, som ofte frigives på samme tid og kan drive ind over storbyerne.

I Storbritannien og USA er det henholdsvis 26 procent og 12-18 procent af befolkningen, der har høfeber, skriver BBC





