382 medier blokerer Internet Archive: AI-robotter høster indhold uden betaling

382 medier i 10 lande har helt eller delvist blokeret Internet Archives Wayback Machine fra at crawle deres artikler. Årsagen er, at AI-virksomheder bruger arkivet til at træne sprogmodeller uden at betale for indholdet. Stig Ørskov fra WAN-IFRA kalder det et eksempel på aggressiv udnyttelse af journalistik. I Danmark er medierne opmærksomme, men ingen har blokeret endnu.

Hele 382 medier i 10 lande har helt eller delvist blokeret Internet Archive fra at crawle deres artikler. Det sker, fordi AI-virksomheder i stigende grad bruger arkivet til at træne deres sprogmodeller uden at betale for indholdet.

Stig Ørskov, direktør i WAN-IFRA, verdens største brancheorganisation for nyhedsmedier, forklarer, at medierne har ret til at definere vilkårene for, hvordan deres journalistik tilgås og bruges. Han siger: 'Udnyttelsen af mediernes indhold via Wayback Machine er et godt eksempel på, hvor aggressive mange AI-virksomheder er i forhold til at udnytte journalistik uden at betale for det. Det er klart, at det ikke går i længden, og at medierne bliver nødt til at reagere.

' Ørskov peger på, at sagen afspejler en bredere udfordring mellem medierne og AI-sprogmodellerne. I WAN-IFRA opfordrer man til klare regler for gennemsigtighed og samtykke som grundlag for, hvordan offentliggjort indhold tilgås, uanset de tekniske adgangsmidler. Wayback Machine er et uundværligt redskab for journalister, der bruger det til at finde indhold, som ikke længere er tilgængeligt på nettet, eller til at tjekke, om medier i det skjulte har rettet i artikler.

Men AI-robotter har også opdaget værdien af at dykke ned i de uendeligt mange nyhedsartikler til at træne deres sprogmodeller. Denne form for datahøstning ønsker et stort antal internationale medier at sætte en stopper for, da de mener, det er et brud på deres ophavsret. Mark Graham fra Internet Archive forsvarer tjenesten: 'Vi er ikke journalisternes fjender. Vi lagrer ikke indhold, der ligger bag betalingsmure.

Vi taler gerne med medierne om, hvordan vi kan finde en løsning. Vores dør står åben.

' I Danmark har ingen medier så vidt vides blokeret for Wayback Machine, men danske medier er meget opmærksomme på at beskytte deres indhold mod uønsket udnyttelse. Karen Rønde, direktør i DCPMO, der arbejder for at varetage mediernes ophavsret over for techselskaber, siger: 'Hvis Wayback Machine bliver et dårligere arbejdsredskab for journalister, må de acceptere det. Journalister, som lever af ophavsret, vil forstå, hvis det måtte ske.

' I protest mod blokeringerne har en gruppe journalister startet en underskriftindsamling for at sikre Internet Archives ret til at gemme mediernes indhold for eftertiden. De forklarer, hvordan de har brugt arkivet som researchværktøj i forbindelse med gravearbejde og historisk dokumentation. Konflikten illustrerer den voksende spænding mellem bevarelse af digital kulturarv og beskyttelse af ophavsrettigheder i en tid, hvor AI accelererer udnyttelsen af eksisterende indhold





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Internet Archive Wayback Machine AI-Træning Ophavsret Medieblokering

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