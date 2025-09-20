37-årig mand anholdt i Skive efter voldelige episoder

En 37-årig mand blev anholdt i Skive efter at have begået vold mod en beboer, truet politiet og skabt uro i nattelivet. Manden er nu sigtet for flere forhold.

En 37-årig mand blev anholdt natten til lørdag i Skive efter en række voldelige episoder, der begyndte med indbrud og vold i en privat bolig og fortsatte med trusler og uacceptabel adfærd på byens gader og på en natklub. Politiet modtog den første anmeldelse omkring klokken halv et natten til lørdag, der rapporterede om en mand, der havde brudt døren op til en bolig på Østerbro i Skive .

Vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi bekræftede, at manden havde angrebet en mand, der boede på adressen, og havde slået ham tre gange i hovedet. Rækby udtalte, at motivet for overfaldet umiddelbart virkede umotiveret, og at politiet på daværende tidspunkt ikke havde information om, hvorvidt de to mænd kendte hinanden. Situationen eskalerede yderligere, da manden fortsatte sin voldelige adfærd på gaden. \Efter voldsepisoden i boligen modtog politiet yderligere anmeldelser om mandens voldelige fremfærd uden for en natklub i Skive. Ifølge Viggo Rækby forsøgte manden at slå ud efter de personer, der befandt sig i nærheden, men uden at ramme nogen. Da politiet ankom til natklubben, blev betjentene selv mål for mandens vrede. Han fremsatte fornærmende udtalelser og fremsatte trusler mod betjentene. Manden blev anholdt på stedet og blev taget med til afhøring. Efter afhøringen blev han løsladt, men med en række sigtelser. Disse sigtelser inkluderede vold og trusler mod beboeren, hvis dør han havde brudt op, trusler og fornærmende tiltale mod politiet, samt en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for sin voldelige adfærd i nattelivet. Politiet arbejder videre med sagen og vil indsamle yderligere beviser og vidneudsagn for at klarlægge detaljerne i de forskellige episoder og vurdere den endelige straf. Anklagemyndigheden vil tage stilling til, hvilken straf der skal idømmes, når sagen er færdig efterforsket.\Politiet understreger vigtigheden af at anmelde vold og trusler, da det hjælper med at skabe et tryggere samfund. De opfordrer alle, der måtte have været vidne til hændelserne, til at kontakte politiet og afgive en forklaring. Sager som denne fremhæver også behovet for et sikkert natteliv, hvor alle borgere kan færdes uden frygt for vold eller trusler. Politiet vil fortsætte med at patruljere i Skive og andre byer for at sikre borgernes tryghed og håndhæve loven. Desuden er det vigtigt at påpege, at løsladelsen af den 37-årige mand ikke betyder, at sagen er afsluttet. Politiet fortsætter efterforskningen, og der kan komme yderligere sigtelser, afhængigt af resultatet af efterforskningen. Sagen viser vigtigheden af et velfungerende politi og retssystem, der kan reagere hurtigt og effektivt på voldelige episoder og sikre, at gerningsmænd bliver stillet til ansvar for deres handlinger





