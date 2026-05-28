35 procent af nye hjemmesider er AI-genererede: Tillidskrise truer

Ny undersøgelse viser, at en stor del af internettet nu er skabt af kunstig intelligens, hvilket kan føre til tillidskrise og modelkollaps.

En ny undersøgelse viser, at en overraskende stor andel af internettet allerede er genereret af kunstig intelligens, og udviklingen forventes at fortsætte. Forskere fra blandt andet Imperial College London har analyseret data fra organisationen Common Crawl, der arkiverer milliarder af hjemmesider for at bevare internet-historien.

De fandt, at ved midten af 2025 var cirka 35 procent af nyligt publicerede hjemmesider klassificeret som AI-genererede eller AI-assisterede, op fra nul før ChatGPTs lancering i slutningen af 2022. Dette er en markant stigning, der kan få alvorlige konsekvenser for tilliden til information på nettet. Forskerne advarer om, at denne udvikling kan føre til en tillidskrise, da brugere kan få svært ved at skelne mellem menneskeskabt og maskinskrevet indhold.

Efterhånden som AI-teksten bliver mere allestedsnærværende, risikerer vi at ændre fundamentalt på måden, vi bruger internettet på. Der er en fare for, at brugere søger mod mere isolerede informationsøkosystemer, fordi de ikke længere stoler på almindelige websteder. Dette kan potentielt ændre måden, man forbruger internetnyheder på, og kan drive en fragmentering af den offentlige debat. Ud over tillidsproblemet er der en anden alvorlig konsekvens, som forskerne kalder modelkollaps.

Når fremtidige AI-modeller trænes på internetindhold, der allerede er genereret af tidligere AI-modeller, risikerer de at degenerere. Fænomenet beskrives som kannibalisme, hvor modellerne spiser deres egen hale. I takt med at organisationer fremskynder brugen og investeringerne i AI, vil mængden af AI-genererede data fortsætte med at stige.

Analysebureauet Gartner skrev i januar 2025, at dette betyder, at fremtidige generationer af store sprogmodeller i økende grad vil blive trænet på resultater fra tidligere modeller, hvilket øger risikoen for, at modellernes svar ikke længere afspejler virkeligheden nøjagtigt. Dette kan føre til en situation, hvor AI-systemer lever i en boble af deres egen skabelse, uden kontakt med autentisk menneskelig erfaring. Derudover fandt forskerne statistisk belæg for, at den kraftige stigning i AI-genereret tekst reducerer den semantiske mangfoldighed.

Det betyder, at variationen og bredden i de ord, begreber og fraser, der bruges, bliver mindre. Kunstig intelligens fører altså mindre variation og kreativitet med sig, hvilket vi også har set på andre områder som billedgenerering. Ud over de 35 procent af nye hjemmesider, der nu er AI-genererede, har andre undersøgelser vist, at AI-agenter også har indtaget internettet i enormt omfang. Alt tyder på, at AI-internettet ikke er så langt væk, som mange tror.

Det stiller krav til os som brugere om at være kritiske og bevidste om, hvilken information vi stoler på





