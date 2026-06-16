31-årig tiltalt for voldtægt af mentalt retarderet kvinde

En 31-årig mand er tiltalt for at have voldtaget en mentalt retarderet kvinde flere gange, optaget overgrebene og delt dem på nettet. Han er også tiltalt for grov vold og trusler i et DSB-tog.

En 31-årig mand er tiltalt for en række alvorlige seksuelle overgreb mod en mentalt retarderet kvinde i perioden november til december 2024. Ifølge anklageskriftet fandt den første voldtægt sted natten mellem den 17. og 18. november i en lejlighed i Herning, hvor manden tvang sig til et vaginalt samleje.

Herefter fortsatte overgrebene med ikke under ti yderligere voldtægter i en lejlighed i Albertslund mellem den 1. og 7. december. Kvinden, der på grund af sin mentale retardering havde begrænset evne til at forsvare sig eller modsætte sig, blev ifølge politiet udsat for gentagne krænkelser. Manden er også tiltalt for at have optaget flere af voldtægterne på video og efterfølgende offentliggjort dem på internettet, hvilket er en yderst alvorlig forværring af forbrydelsen.

Den 7. december eskalerede situationen, da manden i et DSB-tog sprøjtede en rød, udefinerbar væske i ansigtet og på kroppen af kvinden. Han fremførte samtidig en trussel mod hende og kastede herefter æg mod hende. Manden er tidligere dømt for vold og røveri, og hans kriminelle baggrund gør sagen endnu mere bekymrende. Sagen behandles som en domsmandssag, hvilket understreger dens alvor.

Det er endnu uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne, men erfaringen med sådanne sager tyder på, at han vil nægte sig skyldig. Retssagen forventes at finde sted i løbet af foråret 2025, og den vil uden tvivl tiltrekke betydelig mediebevågenhed på grund af de grusomme detaljer og offerets sårbarhed. Politiet har udtalt, at de har arbejdet intensivt med efterforskningen, herunder at sikre de digitale beviser fra de påståede optagelser.

Samfundet har reageret med chok og afsky over forbrydelserne, og der er igen sat fokus på beskyttelsen af mennesker med handicap og mentale funktionsnedsættelser. Retspsykiatriske eksperter har påpeget, at ofre med kognitive vanskeligheder ofte er ekstra udsatte, fordi de kan have svært ved at kommunikere overgrebene eller blive taget alvorligt. I denne sag har politiet dog handlet hurtigt, og anklagemyndigheden har rejst en omfattende tiltale. Sagen vil også rejse spørgsmål om, hvordan man kan styrke retssikkerheden for sårbare grupper.

Det er afgørende, at der er tilstrækkelige resurser til at støtte ofre som denne kvinde, både under retssagen og i den efterfølgende rehabilitering. Der er forventning om, at retten vil idømme en streng straf, hvis manden findes skyldig. Samtidig er der en debat om, hvordan man kan forebygge sådanne forbrydelser gennem bedre oplysning og tidlig indsats over for potentielle gerningsmænd. Hele sagen understreger vigtigheden af et retssamfund, hvor alle borgere har krav på beskyttelse mod overgreb og krænkelser





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Voldtægt Mentalt Retarderet Tiltale Domsmandssag Krænkelser

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