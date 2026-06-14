31-årig dansk forretningsmand anklaget for hvidvask på 150 millioner kroner efter flugt til Dubai og USA

Den 31-årige mand, der rejste til Dubai og senere til USA, er nu udleveret til danske myndigheder og skal stå til regnskab for omfattende hvidvask, momsunddragelse og bedrageri i Herning.

Den 31-årige forretningsmand, som i 2023 skulle møde i retten i Herning, har efter en kortvarig flugt til Dubai og senere til USA , nu endelig stået over for domstolen igen.

I august sidste år blev han udleveret fra USA til de danske myndigheder efter at have været eftersøgt for omfattende økonomisk kriminalitet. På fredag blev han afbragt fra et arresthus i Herning og indsat i retslokalet, hvor hans sag om hvidvask, momsunddragelse og bedrageri blev behandlet. Den pågældende mand anklages for at have hvidvasket næsten 12 millioner kroner og for at have unddraget moms for over to millioner kroner.

Domstolen har i flere måneder holdt ham i varetægt på grund af risikoen for, at han skulle flygte, især efter hans rejse til Dubai i forbindelse med den oprindelige retsforhandling i 2023 og den efterfølgende udflugt til Florida i USA. Ifølge dokumenter fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som Ritzau har fået aktindsigt i, er de økonomiske forbrydelser blevet udvidet betydeligt i den tid, han har været i varetægt.

Anklagemyndigheden har nu tilføjet yderligere 153 millioner kroner til de beløb, der er omfattet af hvidvaskanklagerne. Det betyder, at den økonomiske omfang af sagen langt overgår de oprindelige tal, og at de involverede transaktioner omfatter en række virksomheder med adresser i Måløv, Randers, Kjellerup, Taastrup og Græsted.

I disse fem selskaber menes manden at have modtaget millioner af kroner, som han herefter har forsøgt at skjule ved at blande dem med lovlige indtægter og ved at anvende komplekse strukturer i udlandet. Ud over hvidvaskanklagerne står den 31-årige også over for beskyldninger om bedrageri mod SKAT, anvendelse af falske fuldmagter og udstedelse af falske fakturaer.

I de fremlagte beviser er der blandt andet tale om gentagne stavefejl i en række falske fakturaer, som har været anvendt til at legitimere købet af motorcykeludstyr fra forhandlere i Sverige og Tyskland. Desuden er der dokumenteret kontakt mellem den anklagede og en bilist, der ved grænsen mellem Danmark og Tyskland blev pågrebet med 52.000 euro gemt under sædet.

Anklagerne fra både Midt- og Vestjyllands Politi og NSK vil blive fremlagt for dommeren, og der forventes, at den tiltalte vil blive bedt om at erkende sig skyldig i de foreliggende forhold. Retssagen i Herning markerer således et vigtigt skridt i retssagen mod en af de største økonomiske forbrydelser, der er blevet registreret i Danmark i nyere tid, og vil sandsynligvis få betydelige følger for både de involverede virksomheder og for den videre håndtering af grænseoverskridende hvidvask i fremtiden





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