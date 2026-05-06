30.000 elever afslører alvorlig forurening: Ingen jordprøver er rene for kemikalier

30.000 elever har taget jordprøver i hele landet som en del af Masseeksperimentet 2025, og resultatet er alarmerende. Ikke en eneste af prøverne var fri for menneskeskabte kemikalier, herunder PFAS, pesticider og lægemiddelrester. Dette er et sindssygt alvorligt problem, siger Mogens Humlekrog Greve, professor ved Aarhus Universitet og leder af forskningsdelen af projektet. Prøverne blev taget i bynære områder som skovbryn, fodboldbaner, landbrugsjord, parker og legepladser, og i omkring 80 procent af dem blev PFAS fundet.

Dette er et sindssygt alvorligt problem, siger Mogens Humlekrog Greve, professor ved Aarhus Universitet og leder af forskningsdelen af projektet. Prøverne blev taget i bynære områder som skovbryn, fodboldbaner, landbrugsjord, parker og legepladser, og i omkring 80 procent af dem blev PFAS fundet. Selvom grænseværdierne ikke blev overskredet, er det bekymrende, at kemikalierne findes overalt i jorden. Eleverne fungerede som feltforskere og samlede jordprøver i deres nærområder, hvilket gav forskerne et unikt indblik i jordens sundhed.

Det viser sig, at jorden har lidt et tab af sundhed, men der har ikke været stor interesse for eller viden om dette før nu. Prøverne blev taget på 10 og 40 centimeters dybde og analyseret for jordfysik, jordbiologi, mikrobiologi og kemikalier. Selvom livet i jorden trives, med op til 150-250 regnorme pr. kvadratmeter, er det alarmerende, at kemikalierne er så udbredte.

Mogens Humlekrog Greve mener, at det er vigtigt at handle nu, for det må ikke blive normalen, at jorden er forurenet. To bekymrende ting står frem fra fundene. For det første tænker vi ikke over, at vores forbrug og forurening ødelægger jorden. For det andet tages jorden ikke med i vigtige politiske beslutninger, som for eksempel den grønne trepart, der ikke nævner noget om jordkvalitet.

PFAS kan komme fra landbrug, men også fra en række produkter som regnjakker, makeup og skum fra brandslukkere. Kemikalierne flyttes rundt i atmosfæren via regn, og derfor findes de selv i indlandsisen i Grønland. Derudover er der de mange årtier af fortidens forureninger, der gemmer sig i jorden i generationer. De forsvinder ikke bare, fordi vi stopper med at bruge dem.

Per Gundersen, professor på Københavns Universitet, kalder det bekymrende og overraskende, at ikke en eneste prøve er ren for menneskeskabt kemi. Han mener dog, at en alarmistisk tone kan være mere til at skræmme borgerne og få dem til at træffe irrationelle beslutninger. Man ved ikke, om det har betydning for vores sundhed, siger han. En vigtig del af arbejdet var også at undersøge livet i jorden





