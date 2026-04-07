29 Danskere Gjorde Påsken Ekstra Millionær-Rig

En vild påskeafslutning resulterede i, at 29 danskere kunne kalde sig millionærer efter Det Store Påske Lotto. Der blev uddelt gevinster for millioner af kroner, og livet ændrede sig for mange. To danskere vandt 5 millioner kroner hver, og der var også Millionærchancen-vindere.

Det var en vild afslutning på påsken, da hele 29 danskere pludselig kunne kalde sig millionærer . Mandag aften ændrede livet sig for mange af dem for altid, takket være Det Store Påske Lotto . Udover de 25 ekstra påske millionærer blev der også trukket de almindelige Lotto præmier og Millionærchancens to faste millionærer , hvilket resulterede i gevinster for millioner af kroner. To heldige danskere delte førstepræmien i Lotto og vandt hver 5.000.000 skattefri kroner.

Den første vinder havde købt sin kupon i Føtex i Nykøbing Falster, nærmere bestemt ved Guldborgsundcentret. Den anden vinder spillede via sit PLUS abonnement og er fra Skive Kommune. Derudover trak Millionærchancen som sædvanligt to vindere, der hver modtager 1 million kroner. \Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, udtrykte begejstring over de mange vindere: Det er vildt at tænke på, at 29 mennesker sad og spiste aftensmad uden at vide, at livet ville ændre sig så markant på kort tid. Hun tilføjede: Vi er glade for at kunne dele så mange millioner ud i påsken, og samtidig har vi jo haft alle de normale Lotto gevinster oveni. Gevinsterne er bogstaveligt talt drysset ned over hele landet. Vinderne er fordelt fra Esbjerg i vest til København i øst, og nogle har spillet i kiosken, mens andre har benyttet sig af mobilen. Det forventes, at nogle af vinderne endnu ikke er klar over deres held, og der går muligvis en dansker rundt et sted i landet, uden at vide at kontoen lige er blevet beriget med 1.000.000 kroner. Danske Spil glæder sig over danskernes modtagelse af påsketraditionen, og Malene Mølgaard understregede, at det er glædeligt, at Det Store Påske Lotto har fundet sin plads i danskernes traditioner. Det er en hyggelig anledning i påsken og samtidig en trækning, hvor usædvanligt mange oplever en stor gevinst.\Lotto vender allerede tilbage på lørdag i sin velkendte form med en førstepræmiepulje på 8 millioner kroner og yderligere 2 x 1 million kroner i Millionærchancen. Danske Spil fortsætter med at tilbyde spænding og chancer for store gevinster til alle danskere, og man kan forvente, at interessen for Lotto vil fortsætte med at være stor. Muligheden for at vinde millioner af kroner er altid til stede, og det er en af grundene til, at så mange danskere vælger at deltage i Lotto og Millionærchancen. Med en kombination af de almindelige Lotto præmier, Millionærchancen og de ekstra påskemillionærer i Det Store Påske Lotto, er der mange muligheder for at vinde, og det er en spændende tradition, som mange ser frem til hvert år. Derudover er det også med til at sprede glæde og håb om en bedre økonomisk fremtid for de heldige vindere. Det store antal vindere i denne påskeudgave af Lotto viser populariteten af spillet og vigtigheden af at fortsætte med at tilbyde spændende og attraktive spil til danskerne





