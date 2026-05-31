28-årig mand tiltalt for omfattende seksuelle overgreb mod børn gennem Snapchat

En 28-årig mand er tiltalt i 22 forhold for seksuelle overgreb og krænkelser mod børn i alderen 11 til 14 år. Sagen føres som nævningesag, hvilket indikerer, at anklagemyndigheden vurderer en mulig dom på mindst seks års fængsel. Manden sigtes for grooming, blufærdighedskrænkelse, voldtægt og forsøg herpå samt besiddelse af et omfattende antal billeder og videoer med seksuelt materiale af personer under 18 år. Forholdene begåde sig i sommeren 2024 efter kontakt via Snapchat, hvor manden udnyttede børnene til at udføre seksuelle handlinger på sig selv, som blev filmede og delt. Sagen understreger alvorligheden af digital udnyttelse af børn og retshåndhævelsesprioriteringen af sådanne forbrydelser.

En 28-årig mand står i nævningesag ved Retten i Aalborg for omfattende seksuelle overgreb mod børn i alderen 11 til 14 år. Anklagen omfatter 22 forhold og mindst 15 ofre, hvoriblandt grooming, blufærdighedskrænkelse , voldtægt samt forsøg herpå.

Ifølge anklagemyndigheden begik manden forholdene i sommeren 2024 efter at have etableret kontakt til børnene via Snapchat. Hanudnyttede sin overlegne alder og erfaring til at få børnene til at udføre seksuelle handlinger på sig selv, som blev filmede og sendt til ham. Endvidere er han tiltalt for at have været i besiddelse af et omfattende antal billeder og videoer med seksuelt materiale involverende personer under 18 år, opbevaret ved to forskellige lejligheder.

Anklagemyndigheden vurderer, at sagen som nævningesag indikerer, at en eventuel dom vil være på mindst seks års fængsel, hvilket understreger alvorligheden af de anklagede handlinger. Sagen handler ikke blot om enkeltstående overgreb, men om en systematisk udnyttelse af børn gennem digitale medier, hvilket rejser væsentlige spørgsmål om beskyttelse af mindreårige i den digitale sphere.

Retten i Aalborg skal nu gennemgå de omfattende beviser, herunder de tusinder af billeder og videoer, der anslås at være involveret, og vurdere omfanget af mandens ansvar. Outcome af sagen vil formentlig have vide konsekvenser for retshåndhævelsen vedrørende online grooming og besiddelse af børnepornografi, da den signalerer en stærk vilje til at forfølge sådanne forbrydelser med maksimalt tilladte straf





